‘Met acht kinderen is het hard werken’

‘Ik heb lang geleden een vooropleiding tot timmerman gevolgd, maar merk dat ik in verschillende functies terecht kan. Ik begon als timmerman, werd daarna uitvoerder, aannemer, leerlingcoördinator en ben in de loop der jaren trainingen en bouwtechnische cursussen gaan geven. Nu werk ik vier dagen per week als scholingsadviseur bij een opleidingsbedrijf in de bouw in Hoofddorp. Op woensdag doe ik losse klussen in Friesland, want ik woon met mijn gezin in Noordbergum.

„We kunnen prima rondkomen van mijn werk als adviseur, maar omdat ik veel van huis ben, zocht ik ook wat klussen dichterbij. Zo begon ik een handel in houtkachels, en ik doe af en toe een bouwproject. Ook help ik bedrijven soms met reorganiseren. Die afwisseling is leuk, maar het brengt ook wel de nodige drukte met zich mee.

„Het is zonde dat de interesse van jongeren voor de bouw afneemt, want het is júíst een richting waarmee je veel kanten op kunt. Ik heb nooit zonder werk gezeten, ook tijdens de financiële crisis niet. Terwijl de bouw er toen niet best voor stond. Thuis ben ik de kostwinner en met acht kinderen moet ik best hard werken. Toch heb ik nooit zorgen of ik wel genoeg verdien. En ik ben ook niet te beroerd om iets anders te gaan doen, mocht dat nodig zijn. Zo heb ik ooit mijn busrijbewijs gehaald en als buschauffeur gewerkt. Ik bracht de leerlingen die ik les gaf naar school.”

‘Voorheen sliep ik in hotels en bed & breakfasts, als ik elders in het land aan het werk was. Nu overnacht ik in mijn omgebouwde bus als ik in Hoofddorp werk, dat scheelt veel geld. Op mijn werk is een douche, dus zo is het prima te doen.

„Met een groot gezin moet je er wel op letten dat je zuinig leeft. Zo halen we voor ons huis veel spullen bij de kringloopwinkel. Dat is niet per se noodzakelijk, maar ik vind het leuk om te kijken of je voor weinig geld iets goeds kunt vinden. Ik kijk ook altijd op Marktplaats bij de gratis spullen, daar hebben we bijvoorbeeld een heel mooie nieuwe vloer vandaan gehaald.

„Met acht kinderen, van wie de oudste twee al uit huis zijn, zijn we best wat kwijt aan kinderzaken. Zo hebben vijf van de acht kinderen een beugel, of er een gehad, en daar ben je voor de drie jaar dat ze hem dragen zo 4.000 tot 5.000 euro aan kwijt. Ook zitten twee dochters op dwarsfluit- en orgelles. Dat vinden ze heel leuk, maar dat is wel 15 euro per maand per kind. En naast onze eigen kinderen hebben we ook een adoptiekind, aan wie we een financiële bijdrage leveren voor het onderwijs. Dat loopt via een organisatie en we onderhouden contact met elkaar via brieven

„Qua boodschappen proberen we altijd groot in te kopen, om geld te besparen. Dan halen we bijvoorbeeld 160 kilo aardappelen bij de boer. Die gaan zo de kelder in, en dan zijn we weer even zoet.”

Inkomen: ongeveer 3.000 euro netto per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.200 euro), verzekeringen (450 euro), telefoon, internet en tv (120 euro), vervoer kinderen naar school (200 euro), hobby’s kinderen (30 euro), adoptiekind (45 euro), boodschappen (500 euro), hond, konijnen en kippen (25 euro) Sparen: wisselende bedragen Laatste grote aankoop: nieuwe auto (15.000 euro)

