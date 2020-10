Kleinkinderen stijgen op, grootouders landen

In de documentaire Dick Johnson is Dead (nu op Netflix) speelt de maakster Kirsten Johnson met de vele manieren waarop haar vader dood kan gaan. Hijzelf speelt de hoofdrol. Lopend op straat valt er vanuit een bovenraam een airco bovenop hem. Pats boem. Dood op de stoep. Ook krijgt hij een hartstilstand. Tevergeefs proberen de artsen hem in de ambulance te reanimeren. En ach, de arme man valt pardoes van de trap. Slap als een vod ligt hij onderaan.

Precies wat ik als kind deed. Als mijn ouders wegreden met de auto, zag ik een gruwelijk ongeluk voor me. Ik zag ze op straat liggen, bloedend, met de seconde bleker. Als ze gingen wandelen in de bergen, zag ik ze struikelen en hoorde ik ze gillend in het ravijn storten. Ze kregen slagaderlijke bloedingen of werden gebeten door een hondsdolle bouvier.

Ja, ja, aan een bang kind kan je dergelijke fantasieën rustig overlaten. Met zulke heftig verbeelde ellende zou ’t in het echt vast meevallen. Het was oefenen, schoksgewijs wennen aan het idee dat mensen van wie je zielsveel houdt, dood kunnen gaan.

„Ik moet er niet aan denken deze man te missen”, zegt de documentairemaakster ergens aan het begin. Ze zoomt in op zijn zo vertrouwde gezicht. Haar hele leven is met hem verbonden. En toch, ze ziet het einde naderen. Hij vergeet steeds meer. Omdat haar demente moeder jaren daarvoor van de trap viel, besluit ze maatregelen te nemen. Ze neemt hem in huis, midden in New York City.

Ze filmt hem als hij ontzet door zijn leeggehaalde kamers loopt en voor het laatst de deur van zijn praktijk sluit – hij is psychiater. Ze laat zijn tranen zien als hij erachter komt dat ze zijn auto en daarmee zijn onafhankelijkheid heeft verkocht. „Kijk uit voor het verkeer”, roept ze, nog voor de fragiele man goed en wel uit de taxi is gestapt. Hij wordt overvallen door de hectiek van de stad en, eenmaal in haar huis, door haar jonge kinderen.

Hij kan zijn deur niet vinden. Tot drie keer toe in een nacht staat hij op en kleedt zich aan, omdat hij denkt dat er een patiënt in de wachtkamer zit. Maar, tussen alle verwarring door, lepelt hij genietend de chocoladetaart op die zijn kleinkinderen maakten. Hij mag het eigenlijk niet met zijn hart, maar, ach.

Natuurlijk dacht ik aan mijn eigen vader. Hij overleed vlak voor ik naar Amerika vertrok, overigens zonder drama. Zijn geheugen liet hem niet in de steek, maar hij werd wel trager en kinderlijker. Een wereld van verschil met de altijd drukke man die bergen kon verzetten. Terwijl hij langzaam zijn sokken aantrok, volgde hij vanachter het slaapkamerraam ‘zijn’ egeltje dat over het tuinpad schuifelde. Op weg naar het schoteltje melk dat hij had neergezet.

Onze kinderen herinneren zich een heel andere opa dan ik mijn vader herinner. Toen hij dood was, legden ze een tekening van de egel op zijn buik, zodat hij het diertje mee kon nemen naar de hemel.

Kleinkinderen stijgen op, grootouders landen. Ergens daartussen zitten lessen voor zonen en dochters.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 oktober 2020