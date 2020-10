‘Kabinet komt met strenge nieuwe coronamaatregelen’

Het kabinet wil dinsdagavond een pakket strenge maatregelen aankondigen om het oplaaiende coronavirus de kop in te drukken. In het Veiligheidsberaad met de burgemeesters, dat maandagavond wordt gehouden, ligt op tafel dat alle amateursportwedstrijden voor mensen boven de 18 jaar worden geschrapt. Ook komen er forse nieuwe beperkingen voor de horeca en de cultuursector, zo bevestigen Haagse bronnen tegen NRC.

De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het aantal contactmomenten tussen mensen verder te beperken. Het is nog niet duidelijk of de horeca alleen eerder dicht moeten, bijvoorbeeld om 18.00 uur, of dat ze weer tijdelijk volledig moeten sluiten. Nu moeten cafés en restaurants om 22.00 uur hun deuren sluiten. In de culturele sector komen ook nieuwe beperkingen. Musea en concertzalen zouden hun deuren niet hoeven sluiten, maar de regels rond de bezoekersaantallen worden naar verwachting wel strenger. Het kabinet wil ook de openingstijden van winkels in de avond beperken, net als het maximaal aantal mensen waarmee je binnen en buiten in een groep mag samenkomen.

Op de persconferentie morgenavond in Den Haag zullen premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) mensen nog duidelijker oproepen thuis te werken. Alleen mensen met vitale beroepen mogen nog naar hun werk reizen, wordt het dringende advies. Daarnaast zal het kabinet de oproep doen om alleen nog met het openbaar vervoer te reizen als dit echt noodzakelijk is. De basisscholen en middelbare scholen blijven zoals verwacht open, hoewel het middelbaar- en hoger onderwijs waarschijnlijk weer meer digitaal moet gaan lesgeven.

Het kabinet vergaderde de afgelopen dagen over nieuwe maatregelen omdat de maatregelen van twee weken geleden onvoldoende effect hadden. Het aantal besmettingen bleef maar doorstijgen, tot ruim 6000 per dag in de afgelopen week.