J.L. Heldring als eyeopener

Een van de vroegste herinneringen van Corry den Ouden-Smit (80) gaat over een matrozenpop. Die mocht niet mee toen ze in februari 1943 met haar moeder en haar broertje en zusje door de Japanners geïnterneerd werd in een kamp op Java. Ze was net drie. Later zou ze in een brief van haar moeder aan haar vader lezen wanneer ze die pop gekregen had: op haar tweede verjaardag. Haar moeder schreef: „Het pakje met matroos Jantje is aangekomen.” Haar vader, onderwijzer, was tijdens de mobilisatie opgeroepen voor dienst bij de marine en lag in Soerabaja.

Een andere herinnering gaat over haar moeders handen. „Als we op appel stonden en er werden straffen uitgedeeld hield mijn moeder haar handen voor onze ogen.” Maar met drie kinderen was er altijd een die niet naast haar kon staan en alles zag. Minder erg, zegt Corry den Ouden. „Als je niet ziet wat er gebeurt, slaat je fantasie op hol.”

Met zulke kinderjaren is de grondtoon van je leven wel bepaald, ja. Of zoals een psychiater eens tegen haar zei: de angst is in je poriën gaan zitten. Op haar achttiende, bij de ontgroening voor het corps, had iemand haar gekozen bij een spelletje ‘raden wie ik nadoe’. Die kwam de kamer binnen en keek schichtig naar links en naar rechts. Corry den Ouden had niet door dat zíj het was.

Ze was medicijnen gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Ze trouwde na haar kandidaats en ging met haar man, een natuurkundige, mee naar de VS. Toen haar jongste vier was maakte ze haar studie af. Ze werkte als medisch redacteur bij Elsevier Science.

NRC leest ze sinds 1982 en in al die jaren, schreef ze, waren er vele artikelen en columns die haar geraakt hebben. Maar de columns van J.L. Heldring nog het meest. Eén knipsel wil ze graag uit haar lade halen: ‘De idee boven de mens’ uit 1988. Mensen die zeggen dat ze voor een idee willen sterven, schrijft Heldring, zijn veeleer geneigd anderen voor hun idee te laten sterven. Nazisme. Communisme. „Een eyeopener”, zegt ze. „Zo zijn miljoenen mensen de dood ingejaagd.” De mensen in Oost-Azië door keizer Hirohito’s ideaal van de Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer.

Ze is gereformeerd opgevoed, maar niet al te zwaar. Ze mocht fietsen op zondag, en borduren. Met haar man heeft ze weleens discussies over het geloof. Hij moet er niets meer van hebben, en zij denkt: het biedt ook hoop. „Door het geloof zijn wij de kampen doorgekomen.” Dat maakt het, zegt ze, allemaal zo ingewikkeld.

