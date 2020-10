‘Ik hoop op pit en lef bij de ChristenUnie’

Pieter Grinwis, aankomend Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en gemeenteraadslid in Den Haag, had het akkerbouwbedrijf van zijn ouders willen overnemen, op Goeree-Overflakkee. En misschien was dat ook wel doorgegaan als hij na ziekte én een ongeluk – hij reed op een avond met zijn brommer tegen een stilstaande veewagen – niet was gestopt met zijn studie economie van landbouw en milieu in Wageningen. Hij werd stagiair bij het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en de Europese fractie van die partij, en later medewerker van de Tweede en Eerste Kamerfracties en raadslid in Den Haag.

In de ChristenUnie geldt Grinwis (41) al jaren als een van de snelste denkers van de partij. Hij was het die in de kabinetsformatie van 2017 bedacht hoe Rutte III het eigen risico in de zorg gelijk kon houden en toch geen probleem kreeg met de Europese regels tegen staatssteun. Voor wie vaak naar het ziekenhuis moet of chronisch ziek is, scheelt dat elk jaar 75 euro. Voor de ChristenUnie kwam hij op het idee de afschaffing van de dividendbelasting voor grote bedrijven, een mislukt plan uit het regeerakkoord, een ‘meloen’ te noemen die de partij als compromis had moeten doorslikken. Waardoor niemand meer vergat dat de ChristenUnie ertegen was. In de gemeenteraad van Den Haag stemde maandagavond een overgrote meerderheid voor zijn voorstel van een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas, al was het college daar eerst nog tegen.

Op de CU-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat Grinwis, bleek afgelopen weekend, op plek vijf. De partij, met nu vijf zetels in de Kamer, staat in peilingen op zes tot zeven zetels. In een vraaggesprek zegt Grinwis dat hij door de partijtop was „aangemoedigd” om zich aan te melden als kandidaat-Kamerlid.

Hij zegt ook dat hij in de formatie, toen het erop leek dat het eigen risico wel móést stijgen, uit het raam had gekeken en dacht: dit kunnen we aan niemand op straat uitleggen. Hij kwam op het idee dat je de zorgpremies een beetje kon laten stijgen, waardoor iedereen meebetaalde aan het gelijkgebleven eigen risico – en het geen staatssteun was.

„Je moet de wereld van modellen, de technocratie, nooit los zien van wat belangrijk is voor mensen. En dat gebeurt wel heel vaak. Bij het beleid voor duurzaamheid zie je zo’n mismatch met wat mensen zelf bedenken voor hun wijk. Uit het Rotterdamse havengebied komt over een paar jaar een grote warmwaterleiding naar Den Haag, vet gesubsidieerd. Die drukt dan de bewonersinitiatieven weg om gas te vervangen door lokale warmte.”

In de CU bestaat een wat linksere vleugel die wil dat Nederland meer vluchtelingen opneemt dan nu. U wordt door partijgenoten omschreven als rechts. Is dat zo?

„Ik kom uit een familie van boeren, vissers en middenstanders. Hardwerkende mensen die niet snel naar de overheid kijken voor hulp, hun eigen broek ophouden. Dat heeft mij gestempeld en dat kun je sociaal-economisch rechts noemen. Maar als raadslid in Den Haag zie ik veel mensen die het niet redden zonder steun in de rug van de overheid en mensen om hen heen. Als je in zo’n stad alleen de markt z’n werk laat doen worden dure huizen alleen maar in dure wijken neergezet en goedkope huizen in goedkope wijken, en worden de verschillen alleen nog maar groter.”

En als het om migratie gaat?

„Ik vind het ongehoord dat je op Europese grond vluchtelingenkinderen laat verkommeren. Dus ik voel diezelfde hartenklop als Kamerlid Joël Voordewind. Tegelijk zie ik als raadslid dat het met migratie niet altijd goed gaat. Ik maak me zorgen over de segregatie in een stad als Den Haag. Asielzoekers met een verblijfsstatus krijgen een flatje in een wijk met alleenstaanden in de bijstand, of verslaafden en ex-verslaafden. Dat kan zo’n buurt niet aan en helpt niet bij de integratie. We moeten voor elkaar zien te krijgen dat we in vrede met elkaar kunnen blijven samenleven, niet langs elkaar heen. Vijfhonderd kinderen uit Lesbos kunnen er natuurlijk makkelijk bij in Nederland.”

CU-Kamerlid Carla Dik-Faber vertrekt omdat ze haar ‘leven’ terugwil. Ze vond het werk in de Tweede Kamer zwaar. Dat schrikt u niet af?

„Nee, de politiek is een wereld zonder einde. Je kunt altijd doorgaan. En dus doe ik ook andere dingen. In het najaar help ik op het bedrijf van mijn ouders met het binnenhalen van de oogst. Ik heb vier jonge kinderen en zoals het nu is: twee banen, in de gemeenteraad en als medewerker van de fractie in de Tweede Kamer. Straks, als ik gekozen word, heb ik er maar één. Dat is overzichtelijker. Ik heb natuurlijk wel gezien hoe hard je moet werken als kleine fractie in een coalitie. Dus alsjeblieft kiezers, doe er wat zeteltjes voor ons bij.”

U bedoelt: dan kan de ChristenUnie blijven meeregeren?

„Wij zijn niet getrouwd met de macht. Je kunt in de oppositie ook veel voor elkaar krijgen. En daar gaat het natuurlijk om in een democratie. Maar ik houd ook van het politieke spel zelf, van debat. Zeker als je zo klein bent als de ChristenUnie moet het gaan knisperen als jij opstaat. Dat wil ik. En ik zal proberen om zo veel mogelijk uit mijn hoofd te spreken. Mensen moeten rechtop gaan zitten: wat gaat hij zeggen? Wij zijn al een middenpartij waarbij het gaat om de nuance, maar voor je het weet is het grijsachtig blauw of blauwachtig grijs. Ik hoop op een beetje pit en lef.”

CV Assistent en adviseur Pieter Grinwis (41) was politiek assistent van CU-staatssecretaris Tineke Huizinga, en later adviseur van Deltacommissaris Wim Kuijken. Hij studeerde in 2020 af als bestuurskundige.

