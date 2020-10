IC-chef Girbes: fout om patiënten om etniciteit anders te behandelen

Armand Girbes, hoofd van de intensive care van het Amsterdamse VUmc, vindt dat Geert Wilders met zijn woorden over een oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse achtergrond op de IC’s „aan de haal” is gegaan door zich af te vragen of „Henk en Ingrid” nu het slachtoffer worden van „Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels”. Dat heeft de intensivist en hoogleraar maandag gezegd op NPO Radio 1. Girbes wilde met zijn uitspraken alleen het probleem signaleren zodat er een oplossing gezocht kan worden, zei hij.

Girbes vertelde zondag in een rubriek van het radioprogramma Argos dat hem was opgevallen dat, anders dan bij de eerste golf, op zijn afdeling relatief veel mensen met een niet-westerse achtergrond lagen. Navraag wees uit dat in andere ziekenhuizen in Noord- en Zuid-Holland hetzelfde aan de hand lijkt te zijn. „Ik ben een ziekenhuisdokter die op de IC werkt, dat is mijn vak”, lichtte hij zijn uitlating maandag toe. „Ik zou heel graag zien dat mensen die hier deskundig in zijn, epidemiologen, virologen, kijken welke risicofactoren een rol spelen.”

Lees meer over de mogelijke oorzaken van de oververtegenwoordiging onder migranten: ‘We komen graag bij elkaar, liefst met de héle familie’

‘Aan de haal’

PVV-leider Geert Wilders wijdde zondagmiddag een tweet aan de waarneming van de arts: „Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels?” Dat zijn „niet mijn woorden”, aldus Girbes. „Ik heb een waarneming gedaan, daar gaan sommige politici mee aan de haal.” De arts vindt al zijn patiënten „even belangrijk en dierbaar”, benadrukte hij. „Ik weet niet zo vreselijk veel zeker in het leven, maar één ding wat ik wel heel zeker weet is dat het volstrekt fout is om patiënten slechter te gaan behandelen of weigeren op basis van etniciteit, ras of afkomst.”

Girbes zelf denkt dat een aantal factoren kan meespelen in de oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse achtergrond in het aantal IC-patiënten met Covid-19. Bijvoorbeeld dat wellicht ouderen meer blootgesteld worden aan het virus omdat ze vaker in huis wonen met jongeren, die de voorbije weken het vaakst ziek werden. Hij denkt vooral dat er iets gedaan moet worden aan de voorlichting, omdat mensen die het Nederlands niet machtig zijn onvoldoende bereikt lijken te worden.

Zondag zei Girbes al te twijfelen of hij zijn waarneming over de oververtegenwoordiging van deze groep wel naar buiten moest brengen, omdat de maatschappij zijn woorden misschien „anders of verkeerd zou kunnen beoordelen of interpreteren, maar ik kijk ernaar als dokter of wetenschapper”. Er zouden betere cijfers verzameld moeten worden om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Nader onderzoek zou helpen om de oorzaken te vinden.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons slowblog: Rotterdamse burgemeester Aboutaleb besmet met het coronavirus