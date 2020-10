Het ziekenhuis ligt altijd al vol

53 verpleegkundigen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zitten thuis omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Directeur Peter van der Meer: „Dat is bij elkaar al anderhalve ziekenhuisafdeling die niet kan draaien door Covid-19.” Daar komen de nieuwe coronapatiënten uit de regio nog bij: twee afdelingen van het ziekenhuis zijn gereserveerd voor hen. Bij elkaar drieënhalve afdelingen die niet beschikbaar zijn voor ‘gewone’ kanker-, hart-, nier- en longpatiënten.

Hoe bestaat het dat de ziekenhuis-capaciteit in Nederland nu alweer te klein is voor het aantal coronapatiënten? 1.298 Covid-patiënten lagen er maandag – 65 meer dan zondag – van wie 252 op de intensive care. Ter vergelijking: op de piek van de eerste golf lagen bijna 3.000 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 1.300 op de intensive care, naast 400 andere patiënten. Door beter inzicht in de ziekte kunnen artsen zorgen dat de coronapatiënt gemiddeld korter opgenomen blijft en minder snel op de intensive care komt. Ontstekingsremmers, virusremmers, bloedverdunners en zuurstof helpen. En toch zijn tal van ziekenhuizen alweer geplande operaties en afspraken aan het verzetten.

Sterker, als het aantal besmettingen zo hard blijft stijgen als nu, liggen er eind november in het ergste geval bijna 5.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldden de Federatie van Medisch Specialisten en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. „Dan moeten we weer driekwart van de gewone zorg stilleggen”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS. Over twee weken liggen er zeer waarschijnlijk 2.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen – dat kan worden afgeleid uit het huidige aantal besmettingen. Deze ziekenhuisprognoses houden al weken gelijke tred met het aantal positieve tests.

„De besmettingen gaan hard, het virus is los, en het gaat inmiddels dwars door de maatschappij heen”, zegt internist Mark Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. „Er zijn ook veel artsen en verpleegkundigen besmet. Die mensen kunnen tijdelijk niet werken. Te veel besmettingen, en zieken, leidt tot maatschappelijke ontwrichting.”

Maar, zegt de rest van de samenleving, moeten wij dan allemaal weer in lockdown omdat de ziekenhuizen een epidemie niet aankunnen?

Ja, zeggen de ziekenhuizen. Want ze liggen vrijwel altijd al vol. Het maximale aantal bedden waar voldoende verpleegkundigen voor zijn, is altijd al bezet. Leegstand is er al jaren niet – dat kost geld. Ook nu ligt alles vol. De kanker-, hart- en nierpatiënten en mensen die net een zware operatie hebben gehad – ziekenhuizen willen die deze keer níét massaal naar huis sturen zoals tijdens de eerste golf. Toen werd alles, behalve acute operaties, twee maanden uitgesteld. Patiënten kwamen ook niet naar het ziekenhuis, uit angst of bescheidenheid. Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie: „We willen niet wéér zo veel patiënten laten zitten.”

Efficiënt, maar niet zo flexibel

De Nederlandse ziekenhuizen werken efficiënt. Mensen liggen gemiddeld korter in het ziekenhuis dan in buurlanden en ze zijn goedkoper dan in bijvoorbeeld Duitsland. Daar hebben lokale overheden meer te zeggen over de ziekenhuizen – de sanering van kleine lokale ziekenhuizen die in tien jaar in Nederland is doorgevoerd, hebben zij tegengehouden. In Duitsland gaat wel mínder geld naar langdurige zorg dan in Nederland. Daar moet de particuliere gebruiker meer voor betalen.

De Nederlandse efficiëntie is de afgelopen jaren afgedwongen door de zorgverzekeraars: om de zorg betaalbaar te houden voor hun verzekerden, is matigheid nodig. Want in Nederland betaalt iedereen verplicht elke maand zorgverzekeringspremie. Verzekeren is geen keuze.

Wim van Harten, directeur van het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis zegt: „Zorgverzekeraars kopen scherp in en dat maakt het onmogelijk om buffers, lege kamers en extra bedden met personeel, aan te houden. We hebben weinig flexibiliteit om uit te breiden bij een epidemie. Er moet een oplossing worden bedacht om de weerbaarheid van het ziekenhuissysteem te verbeteren.” Aan de andere kant, zegt hij, is het ook moeilijk te voorspellen wat er nodig is in een epidemie. „In de eerste golf waren er te weinig IC-bedden, nu niet. Er zijn te weinig verpleegbedden – of personeel om ze te bemannen. Misschien zijn er bij een volgend virus te weinig dialysemachines.”

