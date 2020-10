Geen plek meer voor Holocaustontkenners op Facebook

Facebook gaat posts verbieden waarin de Holocaust wordt ontkend. Ook berichten die de feiten over de Jodenvervolging verdraaien, worden verwijderd. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt in een verklaring.

In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is het ontkennen van de Holocaust bij wet verboden. Het beleid van Facebook was daarop al aangepast. Nu gaat het bedrijf Holocaustontkenning dus ook bestrijden in landen waar zo’n verbod niet bestaat.

Facebook zegt de afgelopen tijd gesprekken te hebben gevoerd met Joodse belangenorganisaties en organisaties tegen antisemitisme. Het Amerikaanse bedrijf gaat niet alleen berichten verwijderen, maar ook gebruikers die zoeken naar berichten over de Holocaust naar betrouwbare pagina’s leiden. Het kan vanwege de training van het systeem en werknemers nog wel enige tijd duren voordat gebruikers iets merken van het nieuwe beleid.

Na jaren van verwijten dat het bedrijf te weinig deed tegen berichten en misinformatie uit voornamelijk extreemrechtse hoek, heeft Facebook de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Naar eigen zeggen heeft het meer dan 250 white supremacy-organisaties van het platform gehaald en zijn er in het tweede kwartaal van 2020 meer dan 22,5 miljoen berichten offline gehaald. Eerder deze maand maakte Facebook bekend dat alle Facebookpagina’s, -groepen en accounts verbonden aan de complottheorie QAnon verwijderd zouden worden.