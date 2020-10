EU-landen willen sancties tegen Rusland wegens vergiftiging Navalny

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben maandag hun steun uitgesproken voor een voorstel van Frankrijk en Duitsland om Rusland sancties op te leggen. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding voor de sancties is de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die werd aangevallen met het zenuwgif novitsjok.

Tijdens een EU-top in Luxemburg hebben de ministers gesproken over de inhoud van de sancties. Functionarissen van de Russische inlichtingendiensten zouden inreisverboden en het bevriezing van hun tegoeden in de EU kunnen verwachten. Voorafgaand aan de top zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al dat de vergiftiging van Navalny niet zonder gevolgen kon blijven.

Onder anderen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft de aanwezigheid van het een novitsjok-gif in het lichaam van Navalny vastgesteld. De Kremlin-criticus werd in augustus ziek tijdens een vlucht boven Siberië. Hij werd vervolgens in coma naar Berlijn gebracht voor behandeling. Inmiddels is Navalny aan de beterende hand en artsen zeggen dat hij volledig kan herstellen.

De Russische regering ontkent alle betrokkenheid en zegt dat er sprake is van een anti-Russisch complot. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken schreef eerder op Twitter dat hij eventuele sancties voor Rusland steunt. „Er is geen andere plausibele verklaring voor Navalny’s vergiftiging dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid”, zei hij.