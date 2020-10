EU-landen gaan Wit-Russische president Loekasjenko sancties opleggen

De Europese Unie gaat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko sancties opgeleggen. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen na afloop van hun top in Luxemburg bekendgemaakt. De sancties zijn een reactie op het aanhoudende geweld tegen demonstranten in Wit-Rusland.

Loekasjenko krijgt een inreisverbod in de EU en zijn buitenlandse tegoeden worden bevroren. Daarnaast schroeft de EU de samenwerking met Wit-Rusland terug en gaat financiële hulp naar maatschappelijke organisaties en onafhankelijke media in plaats van naar de autoriteiten. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell hebben de EU-ministers groen licht gegeven „om te beginnen met de voorbereiding van het volgende sanctiepakket, met Loekasjenko daarbij”.

De sancties worden opgelegd onder druk van Frankrijk en Duitsland. Eerder op maandag stelde de Duitse minister Heiko Maas dat er sinds de laatste EU-top niets veranderd was qua politiegeweld in Wit-Rusland. „Het regime van Loekasjenko blijft geweld uitoefenen, we zien nog steeds arrestaties van vreedzame demonstranten”, zei Maas. „Ik stel voor nieuwe sancties op te leggen, en Loekasjenko zou op deze sanctielijst moeten staan”.

De EU-landen vaardigden begin oktober sancties uit tegen een groep mensen rondom president Loekasjenko. Het Verenigd Koninkrijk had eind september ook al sancties opgelegd, waaronder aan Loekasjenko en diens zoon. Zij kregen een reisverbod en een bevriezing van hun tegoeden in de VK opgelegd. Ook Canada en de VS namen soortgelijke maatregelen.

Aanhoudende protesten

Intussen is het nog steeds onrustig in Wit-Rusland. Op zondag werden volgens persbureau Reuters tientallen betogers aangehouden tijdens demonstraties in de hoofdstad Minsk. Ook zouden waterkanonnen en wapenstokken zijn gebruikt om de verzamelde menigte uiteen te drijven. Daarnaast zouden er flashgranaten zijn gebruikt. Op maandag waarschuwde het ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast dat bij ordetroepen hun vuurwapen kunnen gebruiken „als de protesten radicaliseren”.

Sinds de presidentsverkiezingen in augustus gaan haast dagelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitslag van die verkiezingen. Loekasjenko, al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland, werd uitgeroepen tot winnaar terwijl in onafhankelijke peilingen de oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja op winst stond. Bij de protesten zijn duizenden mensen opgepakt, die volgens mensenrechtenorganisaties zijn gemarteld.