‘De pandemie openbaart de hypocrisie van het neoliberalisme’

Het pintje staat nog niet op tafel of hij heeft zijn eerste verbale salvo’s al gelost. „Neem een bedrijf als BMW: het vraagt midden in coronatijd financiële steun van de Duitse staat, maar blijft intussen schaamteloos miljarden aan dividend uitkeren aan aandeelhouders. Het is de arrogantie van: ‘Wie doet ons wat.’”

Peter Mertens, leider van de uiterst linkse Partij van de Arbeid in België (PVDA), is op de fiets naar het café aan de Antwerpse linkeroever gekomen. Energieke vijftiger in jeans en zwartleren jack. „Anderhalf jaar geleden gestopt met roken, en dat voelt goed.”

Aan de overkant van de Schelde schittert in de avondschemer de skyline van Antwerpen, de stad waarvan hij als jongen uit de Kempen is gaan houden. Geboren onder de rook van de trappistenabdij van Westmalle, in een nest van arbeiders en boeren. „Ik heb zo’n tweehonderd neven en nichten, was de eerste die ging studeren. Mijn moeder zei: ‘Ontdek de wereld, maar ga d’r wel wat goeds mee doen.’”

Onder zijn leiding is de PVDA – begonnen als marxistische beweging met initiatieven als gratis ‘Geneeskunde voor het Volk’ – bezig aan een opmars. In Wallonië heet de partij Parti du Travail de Belgique (PTB). Bij de laatste Belgische verkiezingen, in 2019, groeide de PVDA-PTB van twee naar twaalf zetels. In hetzelfde jaar maakte de partij met één zetel haar debuut in het Europees Parlement. Mertens is de ideoloog, zijn collega, het charismatische PTB-kopstuk Raoul Hedebouw, zorgt voor de campagnevaart. Vijf boeken schreef Mertens inmiddels. Graailand, uit 2016, was zijn tweede bestseller. Zijn pas verschenen boek Ze zijn ons vergeten, Mertens’ aanklacht tegen hebzucht in coronatijd, stond al snel op nummer één in de Vlaamse non-fictielijst. Er zijn al vertalingen in het Frans en Duits, de Spaanse en Engelse vertalingen zijn in de maak.

Hoe verklaart u het succes?

„Ik heb het met een woedende passie geschreven. Mijn schoonvader stierf midden in de lockdown. We mochten met vijftien mensen bij zijn begrafenis zijn. Verderop in de fabriek was de productie van uitlaatpijpen met 150 man kennelijk geen probleem. Meten met twee maten. Na een kort applausje voor de zorg werd de aloude miljardeninjectie in het grootkapitaal hervat. ‘Wat moet ik met applaus’, zei een poetsvrouw in een ziekenhuis me. Applaus leg je niet tussen de boterhammen.”

De coronacrisis heeft toch ook geleid tot veel solidariteit?

„Gelukkig wel, op het niveau van burgers die elkaar helpen. Maar de pandemie heeft de hypocrisie van het neoliberalisme blootgelegd. De drama’s in de rusthuizen zijn geen verrassing als je weet welke private ondernemingen zich al jaren verrijken aan de ‘zilvermarkt’, zoals zij de bejaardenindustrie noemen. Franse multinationals zoals Korian en Colisée, die honderden woonzorgcentra in heel Europa runnen, hanteren winstmarges van 15 procent. Hun pamperverzadigingsgraad is 65 procent: pas daarna mag de pamper worden vervangen. Een businessmodel van afknijpen. Tegelijk profiteren ze van staatssteun bestemd voor de zorg.”

In uw boek schrijft u: ‘De staat is de slaaf van het kapitaal.’ Hoe rijmt u dat met de ruim 10.000 miljard euro die overheden wereldwijd in de economie pompen? Het wordt al de comeback van sturend, keynesiaans overheidsbeleid genoemd.

„Maar de staat is nóóit weggeweest uit de economie. De vraag is: naar wie gaat het belastinggeld? Wie zal profiteren van de miljarden uit het EU-coronaherstelfonds? Blijven we daar de fossiele industrie mee overeind houden? En krijgen we er wat inspraak voor terug? Nee. Miljarden gaan naar Lufthansa, KLM, Brussels Airlines. Verder moeten we ons bek houden. De staat laat zich intimideren omdat kapitaal allesbepalend is geworden. De gerenommeerde econoom Paul De Grauwe zei me: ‘De concentratie van kapitaal wordt een steeds groter democratisch probleem.’ In tijden van chaos heeft het grootkapitaal zijn plannen klaarliggen. Maar de verpleger, de cafébaas, de podiumbouwer, die heeft geen lobbykantoor in Brussel.”

De kleine ondernemers hebben kennelijk genoeg vertrouwen in de politiek. Kijk alleen al naar de VVD in Nederland: de partij stijgt in de peilingen.

„Angst is de slechte raadgever. Het is diep menselijk je vast te klampen aan wat er nog is. Maar als straks de helden uit de eerste coronagolf – zij die door bleven werken – in de tweede golf hun baan verliezen, ontstaat een explosieve cocktail van volkswoede. Dat buskruit moet je niet in handen van politici als Geert Wilders laten vallen. Links moet zich nu ontfermen over de proleet. Dat is in Nederland een scheldwoord, en dat zegt genoeg over het debat in Den Haag. Als ik daar naar kijk, denk ik: zo saai, zo onwaarschijnlijk braaf. Wat is er mis met proleten? Zonder hen wordt jouw moeder niet verzorgd in het rusthuis.”

Waarin schiet volgens u traditioneel links in Europa dan tekort?

„De gevestigde sociaal-democratische partijen zijn nog altijd bevangen door hun ‘paarse derde weg’ die ze in de jaren negentig insloegen. Ze zijn afhankelijk geworden van het grootkapitaal. Het zijn nu politici van 10.000 euro per maand. Ik verdien 2.000 per maand, zo hebben we dat binnen de PVDA afgesproken. En het maakt nogal een verschil als je, zoals ik, ergens woont waar je een paar keer per dag aan je mouw wordt getrokken door mensen die niet rondkomen.”

Uw partij groeit fors. Wat gaat u ermee doen?

„Ik wil de ijsbreker zijn, een geestbeving veroorzaken. Deze crisis mag niet resulteren in de fouten die na de bankencrisis zijn gemaakt. Toen kwamen de banken zelf er als grote winnaars uit, ze waren too big to fail and to jail. We staan nu voor de keuze: miljarden pompen in de private sector, of in het publieke domein? Dat laatste is de enige uitweg uit deze crisis.”

U beschrijft in uw boek uw ‘Prometheus Plan’. Wat behelst dat?

„Op de terreinen van energie, vervoer, zorg en digitale economie moet op Europees niveau het publieke initiatief de overhand krijgen. Voorbeeld: een gezamenlijk Europees energieconsortium, met windmolenparken in Noord-Europa en zonnepaneelvelden in Zuid-Europa. Neem de gezondheidszorg: er moet een Europees publiek consortium komen voor onderzoek en innovatie. Als we die schaalgrootte nu al hadden kunnen aanwenden, waren we verder geweest met de productie van vaccins.”

Maar tussen uw utopie en de realiteit staan Europese verdragen en afspraken over een open en interne markt in de weg…

„Die worden nu al niet nagekomen, met het door de vingers zien van staatssteun en schendingen van de begrotingsafspraken. De Europese verdragen kunnen dus op de schop.”

Uw Nederlandse zusterpartij SP voerde in 2019 een felle eurokritische campagne. Zoekt u de oplossingen in een federalistisch Europa?

„Niet in de huidige Europese context, met een neoliberale Commissie. Maar de transformatie naar een ander sociaal-economisch model kunnen we alleen maar gezamenlijk in Europees verband voor elkaar krijgen. Allereerst strijd ik voor een Europese revolte van het canaille. Het nieuwe socialisme zal Europees zijn, of niet zijn. Je kunt niet chauvinistischer zijn dan Wilders, je kunt niet harder ‘Eigen Volk Eerst’ roepen dan Vlaams Belang. Dat verlies je. Het leidt nergens toe.”

Als de opnamerecorder is uitgezet, bestelt Peter Mertens een Westmalle, de trappist uit zijn geboortestreek. Hij organiseert er nu Miljonairsfietstochten door de rijke Kempische buurten, om aandacht te vragen voor de ‘miljonairstaks’ die zijn partij wil invoeren. „Een beetje pesten hoort erbij”, lacht hij met het bierschuim op zijn lippen. „Ik hou van de radicaliteit. Je moet er met gestrekt been in. Zo ook worden wij voortdurend getackeld door de miljonairs.”

Peter Mertens (1969) richtte op zijn achttiende in Antwerpen de organisatie Studenten tegen Racisme op. Hij studeerde sociologie in Gent en Antwerpen en werkte anderhalf jaar als arbeider voor industriële schoonmaakbedrijven en in de haven van Gent. In 1995 werd hij verkozen als lid in de Nationale Raad van de Belgische PVDA. Sinds 2008 is hij partijvoorzitter. Hij woont samen en heeft twee zonen.