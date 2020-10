Coronapieken en -dalen voor groothandel Fagron

Voor wie vandaag de dag naar de handel en wandel van Fagron kijkt, is het misschien moeilijk voor te stellen dat het bedrijf minder dan vijf jaar geleden op een haar na ten onder ging.

De in Rotterdam gevestigde groothandel voor apotheken scheerde langs de afgrond door geflopte Amerikaanse overnames. De in 2013 en 2014 opgeslokte apotheekbedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom bleken een bittere pil, toen verzekeraars de vergoedingsregels in dat land aanscherpten en Fagrons omzet in 2015 plots verdampte. Dat het Nederlands-Belgische moederbedrijf datzelfde jaar nog een royaal dividend van een euro per aandeel had uitgekeerd aan de aandeelhouders, hielp ook niet mee bij het opvangen van die klap.

Terwijl de koers hard daalde, moest Fagron in allerijl op zoek naar nieuw kapitaal. Nadat oprichter Ger van Jeveren, die zijn bedrijf tevergeefs in de etalage had gezet, was opgestapt, begon zijn opvolger, oud-bankier Hans Stols, een complexe reddingsoperatie. Sindsdien is de beurswaarde verdrievoudigd.

Het tij keerde bij Fagron toen private investeerders Waterland en Baltisse insprongen, net als de Vlaamse miljardair Marc Coucke. „Een gedurfde stap”, vindt analist Eric Wilmer van ABN Amro. „Zij geloofden in de onderliggende sterkte van het bedrijf, die gewoon goed was, los van de dure Amerikaanse overname. Daarmee hebben ze het bedrijf overeind gehouden.”

De stap bleek ook lucratief. Waterland en Baltisse boekten vorig jaar, los van dividend, zo’n 225 miljoen euro winst door al hun aandelen in Fagron te verkopen, berekende de Belgische zakenkrant De Tijd. En dat in amper drie jaar tijd.

Fagron (omzet vorig jaar: 535 miljoen euro) is een voor farmaciebegrippen klein, maar veelzijdig bedrijf. Het verdient op drie manieren geld. Dat zijn de import en ‘verpakte doorverkoop’ van farmaceutische grondstoffen – vandaar de naam Fagron – uit onder meer China en India; de verkoop van kant-en-klare zalfjes, poeders en crèmes die je bij apotheek en drogist kunt vinden; en tot slot ‘op maat’ voor patiënten gemaakte medicijnen.

Met dat diverse pakket is Fagron actief in 36 landen. Overwegend in Europa (48 procent van de omzet), groeimarkt Noord-Amerika (27 procent) en Latijns-Amerika (23 procent). Zo slijt het in Brazilië veel lifestyleproductent, zoals middeltjes tegen haaruitval of om af te vallen.

Fagron groeide langzaam uit tot wereldspeler door veel kleine overnames, legt analist Alex Cogut van zakenbank Kempen uit. „Bedrijven met een omzet van 5 tot 10 miljoen euro per jaar, die ze integreren in de groep om zo de winstgevendheid te verhogen.” Ook verwacht Fagron volgens Cogut veel van zijn megafabriek voor steriele bereidingen in de Amerikaanse stad Wichita, die over twee jaar voor 100 miljoen dollar extra omzet moet zorgen.

De coronacrisis levert nieuwe uitdagingen op voor Fagron. Mensen gaan minder vaak naar de dokter, klinieken voor reguliere zorg sluiten noodgedwongen en operaties worden uitgesteld. Dat merkt Fagron in veel landen aan zijn verkoopcijfers.

Daartegenover staat de in Europa en VS geëxplodeerde vraag naar producten rond Covid-19, zoals pijnstillers, vitaminen en alcoholgels voor ontsmetting.

Wilmer: „Uiteindelijk zorgt deze extreme vraag ervoor dat Fagron tot dusver onderaan de streep geen negatieve gevolgen voelt van de coronacrisis.” Cogut wijst op een bijkomend voordeel. „In Amerika bouwt het bedrijf voor de lange termijn nieuwe relaties op met ziekenhuizen die nog geen klant waren.”

Fagron presenteert dinsdag cijfers over zijn derde kwartaal.

