Colombus meegesleurd in strijd om het Witte Huis

Precies 528 jaar nadat hij op 12 oktober 1492 half schipbreuk lijdend aanspoelde op een Caraïbisch eiland, werd Christoffel Columbus maandag een bijrol in de campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen toebedeeld.

Het campagneteam van president Trump greep de datum aan voor een traditionele viering van Columbus Day, speciaal voor Amerikanen van Italiaanse komaf. Hoofdgast van het evenement in Philadelphia, in de cruciale swing state Pennsylvania: Rudy Giuliani. De oud-burgemeester van New York is tegenwoordig adviseur en privéadvocaat van Trump, maar hij is ook altijd kleinzoon van Italiaanse immigranten gebleven.

Trumps uitdager Joe Biden belegde daarentegen een virtueel evenement ter viering van ‘Inheemse Volkerendag’, met „prominente sprekers vanuit het hele Indiaanse Land en met een serie concerten van Oorspronkelijke Bewoners”. Onder hen twee Democratische Congresleden met inheemse wortels.

Omstreden feestdag

Sinds de jaren dertig wordt Columbus in de VS geëerd met een nationale feestdag. Hij belandde weliswaar nooit in het gebied dat nu de VS heet, maar met zijn eerste ontdekkingsreis in opdracht van het Spaanse hof begon wel de kolonisatie en kerstening van ‘de Nieuwe Wereld’.

Dat is precies de reden dat de feestdag (sinds 1971 gevierd op de tweede maandag van oktober) door progressieve en inheemse Amerikanen wordt bekritiseerd. Columbus’ aankomst is voor hen vooral het vertrekpunt van de genocide op en eeuwenlange achterstelling van oorspronkelijke inwoners van de Amerika’s.

Daarnaast wordt Europees kolonialisme door links gezien als bron van veel hedendaags kwaad: van milieuvervuiling en ongelijkheid tot de discriminatie van transgenders. Tientallen steden, staten en universiteiten doopten Columbus-dag de afgelopen jaren om tot Inheemse Volkerendag en verwijderden zijn gedenktekens.

Trump verzet zich hiertegen, zoals hij zich ook verzet tegen het weghalen van standbeelden van zuidelijke generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog of tegen het omdopen van naar hen vernoemde militaire bases. Hij neemt het op voor Columbus en klaagt dat links het historische figuur wil ‘cancelen’ wanneer ergens een standbeeld van hem sneuvelt. De president wil de conquistador juist opnemen in zijn ‘Nationale Tuin van Amerikaanse Helden’, een nog op te richten patriottisch pantheon.

Trump mikt erop dat dit hem electorale steun van Italiaanse-Amerikanen oplevert. Voor hen was invoering van Columbus-dag in 1934 een sleutelmoment in hun nationale emancipatie: als katholieke en niet-Engelstalige immigranten werden ze lang gediscrimineerd door de protestantse Angelsaksische bovenlaag.

