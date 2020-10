Bangladesh gaat verkrachting bestraffen met de dood

Bangladesh gaat verkrachting voortaan bestraffen met de dood, meldt persbureau Reuters maandag. Een amendement werd goedgekeurd door de Bengaalse regering nadat een reeks groepsverkrachtingen de afgelopen dagen leidde tot landelijke protestacties. De doodstraf kan in Bangladesh al opgelegd worden voor moord.

De protesten ontstonden na een video op sociale media eerder deze maand. Daarin was te zien dat een vrouw door verschillende mannen werd uitgekleed en aangevallen in Naokhali, een stad in het zuiden van het land, meldt Al Jazeera. De vrouw heeft verklaard dat ze door meerdere mannen is verkracht. Het incident werd gefilmd, waarna het slachtoffer naar eigen zeggen werd gechanteerd met het beeldmateriaal. Ze moest de daders geld betalen, anders zou de video online worden gezet. Toen ze dit weigerde, werd de video op sociale media geplaatst. Acht personen zijn aangehouden in de zaak.

Daders gaan vaak vrijuit

Tussen januari en september werden in Bangladesh bijna duizend gevallen van seksueel geweld gerapporteerd, waarvan meer dan een vijfde groepsverkrachtingen, aldus het persbureau. Volgens activisten komt dit door „een cultuur aan straffeloosheid”. Daders van seksueel geweld worden in Bangladesh niet vaak vervolgd. Als dat wel gebeurt, duurt het bovendien jaren om een zaak van de grond te krijgen en worden daders zelden veroordeeld. Daarnaast kiezen veel vrouwen er uit schaamte voor een verkrachting niet te melden. Volgens deskundigen is strenger straffen dan ook onvoldoende en moet ook het lage aantal veroordelingen voor seksueel geweld aangepakt worden.

Bangladesh is niet het enige land waar autoriteiten geweld tegen vrouwen willen bestraffen met de dood. Op 29 september kondigde de president van Tunesië, Kais Saied, aan dat het doodvonnis weer vaker moet worden voltrokken, meldt Amnesty International. Het land heeft al bijna dertig jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. De aanleiding voor de president was de dood en verkrachting van een meisje eind september, en de daaropvolgende landelijke protesten tegen vrouwengeweld.