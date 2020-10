‘Tweede stad Azerbeidzjan beschoten met Armeense raketten’

Volgens de regering van Azerbeidzjan zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker zeven doden gevallen tijdens Armeense beschietingen op Ganja, na hoofdstad Jerevan de grootste stad van het land. „Een absolute leugen”, klinkt het vanuit Armenië, dat Azerbeidzjan net als zaterdag beschuldigt van beschietingen op de stad Stepanakert.

De enclave Nagorno-Karabach waar Armenië en Azerbeidzjan om vechten is slechts een van de betwiste gebiedjes uit de vroegere Sovjet-Unie. Er loopt een rafelrand van nepstaatjes rondom Rusland.

Volgens het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is Ganja zaterdagnacht onder vuur genomen met raketten en zijn behalve de zeven dodelijke slachtoffers ook zeker 39 mensen gewond geraakt. De aanval, die door Jerevan dus wordt ontkend, zou een nieuwe escalatie betekenen. Ganja ligt ver achter „de frontlinie” in Nagorno-Karabach, over deze grensregio staan beide legers elkaar naar het leven. Volgens Armenië „een absolute leugen”. Journalisten van het Britse persbureau Reuters zijn er ter plaatse in Ganja niet in geslaagd het aantal slachtoffers van de aanval te bevestigen.

Gevangenenruil

Medio september is het tien jaar oude conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië weer opgelaaid. Meer dan vierhonderd mensen zijn in die periode om het leven gekomen bij gevechten. De twee landen claimen het eigendomsrecht over Nagorno-Karabach, een regio die binnen de landsgrenzen van Azerbeidzjan ligt maar waarvan de bevolking in meerderheid uit etnische Armenen bestaat. Het gaat om het bloedigste geweld sinds de oorlog die van 1991 tot 1994 aan zo’n 30.000 mensen het leven heeft gekost.

Onder leiding van Rusland spraken de twee landen zaterdag nog een staakt-het-vuren af. Dat was bedoeld om de twee legers krijgsgevangenen en lichamen uit te laten wisselen. Zaterdag werd het bestand over en weer gebroken.