Trump zet eigen ministers onder druk

President Trump zet zijn ministers onder druk om politieke tegenstanders te vervolgen. Op minder dan vier weken van de presidentsverkiezingen heeft Trump de aanval op de regering-Obama heropend. In een reeks tweets en interviews spoorde hij zijn minister William Barr (Justitie) aan om zijn Democratische rivaal Joe Biden, oud-president Obama en oud-presidentskandidaat Hillary Clinton „aan te klagen”. Van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, eist hij dat deze de e-mails van diens verre voorganger Clinton openbaar maakt. Pompeo zei in een reactie dat zijn ministerie eraan werkt.

In interviews met Fox News en radiopresentator Rush Limbaugh zei Trump dat hij „teleurgesteld” is in ministers en partijgenoten die volgens hem niet genoeg doen om de Democraten achter de tralies te krijgen. De president heeft naar eigen zeggen minister Barr persoonlijk aangesproken op de kwestie. „Hij heeft alle informatie die hij nodig heeft. Maar ze willen meer, meer, meer. En ze krijgen meer. Ik heb hem gezegd: je hebt niets meer nodig.” Volgens Trump kan Barr de geschiedenis ingaan als „de beste minister van Justitie ooit, of als een droevig geval.”

De aanvallen van Trump, tegen de achtergrond van aanhoudend slechte peilingen, komen na twee uitlatingen over het onderzoek van de FBI naar banden tussen Trumps campagneteam in 2016 en de Russische regering. De recent door Trump aangestelde directeur van de gezamenlijke inlichtingendiensten, John Ratcliffe, berichtte de Senaatscommissie voor Justitie dat de CIA in juli 2016 op de hoogte was van een analyse van de Russische geheime dienst. Daarin zou staan dat Hillary Clinton haar goedkeuring had gegeven aan een plan om „een schandaal te veroorzaken” rond haar Republikeinse rivaal, door hem in verband te brengen met Poetin en de Russische computerinbraak bij de Democratische Partij.

‘Leugencampagne Hillary’

Ratcliffe schreef erbij dat het niet duidelijk is of de Russische analyse waarheidsgetrouw was of een verzinsel. Die nuancering is verdwenen bij Republikeinse afgevaardigden en bij de nieuwsmedia die op de hand van Trump zijn. Daar is de brief van Ratcliffe ingekort tot: ‘Hillary heeft een leugencampagne tegen Trump opgezet’.

De president vat het ook zo op. „Doe hier iets aan, het grootste politieke schandaal (uit de geschiedenis)!!! Biden, Obama en misdadige Hillary leidden dit verraderlijk complot!!! Biden zou niet mogen meedoen aan de verkiezingen – hij is betrapt!!!”, twitterde Trump in hoofdletters.

De tweede uitlating komt van minister Barr. Nieuwssite Axios berichtte vrijdag dat Barr aan belangrijke Republikeinse politici heeft gemeld dat een rapport naar de oorsprong van het Ruslandonderzoek niet voor de verkiezingen gereed zal zijn. „Als dat waar is, ben ik zwaar teleurgesteld in hem”, zei Trump in een twee uur durend interview met Rush Limbaugh. Trump hoopt dat dit justitieel onderzoek zal concluderen dat de FBI op onwettige gronden in 2016 een onderzoek opende naar banden tussen zijn campagne en de Russen.

Journalistiek platform ProPublica onthulde vorige week dat Barr openbaar aanklagers toestemming had gegeven mededelingen te doen over strafrechtelijke onderzoeken naar verkiezingsfraude waarbij werknemers van de posterijen of militairen betrokken zijn. Doorgaans onthoudt Justitie zich in deze periode van activiteiten die de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

