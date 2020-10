Tientallen mensen bestormen politiebureau in voorstad Parijs

Circa veertig mensen hebben zaterdagavond met ijzeren staven en vuurwerk een politiebureau in een voorstad van Parijs bestormd. Dat heeft de politie zondagochtend bevestigd. Bij de actie raakte niemand gewond.

Op videobeelden is te zien hoe een grote hoeveelheid vuurwerk wordt afgeschoten op het politiebureau in Champigny-sur-Marne, zo’n vijftien kilometer ten zuidoosten van het Parijse stadscentrum. De gewapende lieden probeerden het gebouw binnen te komen, maar slaagden daar niet in. Twee politieagenten die stonden te roken merkten de groep op tijd op en konden de voordeur afsluiten en zichzelf in veiligheid brengen.

Wel werd flinke schade aangericht. Meerdere ruiten sneuvelden, vuilnisbakken werden in brand gestoken en zeker vijf auto’s werden beschadigd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.

Derde aanval in twee jaar

Een motief voor de bestorming is onbekend. Wel is het de derde keer dat dit politiebureau in twee jaar is aangevallen. Het gebouw ligt in een wijk waar veel drugshandel en andere criminaliteit plaatsvindt.

„Het was een georganiseerde aanval van circa veertig mensen die wilden vechten”, zei burgemeester van Champigny Laurent Jeanne tegenover nieuwszender BFM. „Al meerdere dagen heersen er spanningen met mensen die met de politie willen vechten. Het is antipolitiesentiment. We zaten niet ver van een ramp af”.

GDarmanin Gérald DARMANIN Les petits caïds n’impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Heureusement aucun blessé dans l’agression visant le commissariat de #Champigny cette nuit. Soutien total à nos policiers qui font un travail difficile. 11 oktober 2020 @ 08:38 Volgen

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin sprak „volledige steun voor onze politieagenten die een zware taak uitvoeren” uit. „Niemand is onder de indruk van deze zielige lui en zij zullen ons werk in de strijd tegen drugs niet ontmoedigen”.