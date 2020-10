Slob: ‘We zien kwaliteitsdalingen in het onderwijs die we niet acceptabel vinden’

Wat is het nieuws? Leraren moeten meer te zeggen krijgen over hulp voor zorgleerlingen . Dat zegt minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) in een interview in NRC.

In een vrijwel uitgestorven ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wijst minister Arie Slob (ChristenUnie) naar een groot beeldscherm. Dat stond vanmiddag helemaal vol met vertegenwoordigers van ouderorganisaties, zegt hij. „Ik ben continu met alle onderwijspartijen in overleg. Probeer iedereen erbij te halen. Dat is cruciaal in deze crisis.”

Het is de „methode-Slob”, zoals een van zijn medewerkers het noemt: samenwerking zoeken, consensus vinden. In coronatijd betekent dat: de hele dag praten met vakbonden, schoolbesturen en andere belangenclubs. Met één gezamenlijk doel, zegt hij: de scholen móéten open blijven: „Daar is iedereen van overtuigd.”

Die aanpak is misschien goed voor de consensus, die maakte óók dat sommige leraren en schoolleiders regie misten en op eigen houtje tot actie overgingen. Ze sloten bijvoorbeeld hun school en voerden mondkapjes in, ver voor dit landelijke maatregelen werden. Zijn beleid wordt wel eens afwachtend genoemd, of rommelig. Niet terecht, vindt Slob. „Ik geloof écht in deze manier van werken. Als je keuzes maakt, moeten die gedragen worden door de mensen die ze uitvoeren. Ik ben wat dat betreft niet bereid mezelf geweld aan te doen.”

Het is een tumultueuze ambtsperiode voor de voormalig leraar maatschappijleer die in 2015 de politiek voorgoed had willen verlaten. Toen de ChristenUnie in 2017 onverwacht in Rutte-III kwam, keerde Slob terug naar Den Haag. Hij kreeg direct te maken met boze leraren die meer salaris en minder werkdruk eisten. Daarna trokken de slepende curriculumherziening, het haperende passend onderwijs, de groeiende kansenongelijkheid en dalende prestaties van Nederlandse scholieren de aandacht. Stuk voor stuk hoofdpijndossiers – en toen moest corona nog komen.

„Een ongelooflijk intensieve tijd”, zegt Slob over de coronacrisis. „De verantwoordelijkheid is enorm. Die drukt ook wel. Maar op een positieve manier: ik ga ervoor. Er zijn best wel eens momenten in je leven dat je nadenkt over de zin van je werk. Nou, die vraag heb ik mezelf al zeven maanden niet gesteld.”

Hij maakt een fitte (Slob liep marathons, snelste tijd 3.49 uur) en tevreden indruk. Strooit trots met de „miljoenen” die hij heeft „weten los te peuteren” of „geregeld” voor het onderwijs. „En niet zo’n beetje ook!” zegt hij bijvoorbeeld als het gaat over de 360 miljoen die hij scholen vorige week toezegde voor betere ventilatie. „Ik durf wel te zeggen dat dit kabinet flink geleverd heeft. We hebben structureel meer dan een miljard uitgegeven en ook incidenteel meer dan een miljard.”

Volgens adviesbureau McKinsey is er deze kabinetsperiode inderdaad 1,7 miljard geïnvesteerd in basis- en voortgezet onderwijs. Maar er is óók 1,9 miljard bezuinigd, via de gemeenten. Daardoor staat de kwaliteit onder druk.

„Daar moeten we naar kijken. We moeten aandacht hebben voor het feit dat we bij een aantal belangrijke onderwerpen binnen het onderwijs een kwaliteitsdaling zien die we niet acceptabel vinden.”

Er spelen meer grote problemen. Waar ligt u wakker van?

„Het lerarentekort is een heel grote zorg. Maar het tij begint te keren: er zijn de afgelopen twee jaar 6.400 fte’s bijgekomen in het primair onderwijs. Een enorm aantal! Nu zien we de problemen weer oplopen, doordat leraren vanwege corona thuis moeten blijven met een kuchje waarmee ze normaliter hadden doorgewerkt. Gelukkig hebben leraren nu voorrang bij het testen. Het was niet echt gemakkelijk om dat te regelen, maar het is gelukt.”

Het is nog helemaal niet gelukt: veel leraren wachten nog dagen op een test.

„Laat ik het zo zeggen: we hebben de voorkeurspositie kunnen regelen. De wijze waarop het in de praktijk wordt uitgevoerd, is wat wisselend. Maar ik hoor steeds meer positieve geluiden.”

Er wordt u verweten dat u niet ‘in the lead’ bent in de coronacrisis.

„We hebben de vrijheid van onderwijs in dit land, wat betekent dat er heel veel ruimte en autonomie bij scholen ligt. Ik vind het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken met elkaar. En dat we snel reageren als dat nodig is. Als het virus zich ontwikkelt dan bezien we met elkaar of we de afspraken aanpassen.”

Hoe kijkt u naar de rest van het schooljaar?

„Zoals het er nu naar uitziet wordt ook dit geen normaal schooljaar. We moeten scholen helpen om in niet-normale omstandigheden hun werk te doen. De centrale eindexamens moeten doorgaan, dat is onze inzet. We hebben scholen geadviseerd om de schoolexamens niet te groot te maken en alleen te toetsen wat wettelijk verplicht is.”

U heeft zelf gezegd dat leerlingen vorig jaar geen ‘coronadiploma’ kregen. Maar het slagingspercentage was veel hoger dan normaal, op sommige scholen 100 procent.

„Het diploma van 2020 is volwaardig, want het geeft toegang tot het vervolgonderwijs. Het is wel belangrijk dat we deze groep goed blijven volgen en begeleiding geven waar ze dat nodig hebben. Dat geldt ook voor de kinderen uit groep acht die nu in de brugklas zitten. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat zij in corona-omstandigheden op hun nieuwe scholen of universiteiten begonnen.”

Hoe helpt u hen? Het is een grote groep.

„Ik heb veel monitorprogramma’s opgezet om leerlingen te volgen. We hebben ook veel geld om corona-achterstanden weg te werken: een half miljard! En ik kan je vertellen… er komt nog eens 38 miljoen bij. Dat hebben we deze week kunnen regelen. Een mooie opsteker, zo snel na het geld voor de ventilatie. Dat geeft aan dat onderwijs prioriteit heeft bij het kabinet.”

In het regeerakkoord was gelijke kansen voor ieder kind een belangrijk thema. Maar de kansenongelijkheid is de afgelopen jaren juist groter geworden.

„En het is in coronatijd helaas niet beter geworden. Ik maak me met name zorgen over het feit dat de verschillen tussen scholen zo groot zijn: scholen die in dezelfde omstandigheden verkeren, met dezelfde leerlingenpopulatie, verschillen in kwaliteit. We hebben veel extra geld gestoken in het ondersteunen van scholen, maar er zit een maatschappelijk probleem achter: kwetsbare gezinnen. Een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is belangrijk. We hebben gemeenten bijvoorbeeld extra geld gegeven voor vroeg- en voorschoolse opvang.”

Een kwart van de 15-jarigen is inmiddels praktisch analfabeet.

„Ja, dat komt uit PISA-onderzoek. Dat is een onderzoek waarbij je tegen 15-jarigen zegt: ‘Wil je dit even maken, maar het heeft geen enkel effect op je cijfers’.”

Het onderzoek deugt niet?

„Dat zeg ik niet, maar de motivatie om eraan deel te nemen is bij leerlingen wel wat minder, denk ik. Het geeft uiteraard wel een beeld, omdat het al jaren hetzelfde onderzoek is.”

Het is een internationaal onderzoek, waarin Nederland steeds lager scoort ten opzichte van andere landen.

„Precies. We zien dat er een dalende lijn is.”

Het niveau van lezen en rekenen daalt bij de groep kwetsbare kinderen nog sterker dan gemiddeld.

„Daarom zorgen we dat het onderwijs door kan gaan in coronatijd. Dat we deze kinderen in beeld hebben en dat ze met extra lestijd ondersteuning krijgen. We hebben nader onderzoek gedaan naar de dalende leesvaardigheid en hebben inmiddels beter in beeld waar het grootste probleem zit: bij de vmbo-leerlingen. We gaan deze groep helpen, want we kunnen ons hier niet bij neerleggen. We gaan de verplichte lesstof wijzigen en leesplezier en leesmotivatie toevoegen aan het curriculum.”

U denkt dat de curriculumherziening een oplossing is voor de leesachterstanden?

„Het zorgt ervoor dat leesplezier wordt verankerd in de eindtermen [wat leerlingen moeten weten, red.], dan is het niet meer vrijblijvend. Maar we moeten niet wachten tot de bijstelling van het curriculum is afgerond.”

Deze curriculumherziening is al vijf jaar bezig en heeft miljoenen gekost. Maar het is geen oplossing voor de grootste problemen in het onderwijs. Waarom gaat u ermee door?

„Sommige vakken hebben examenprogramma’s die nog van de vorige eeuw zijn. En denk aan digitalisering en burgerschap, die nu niet in het curriculum zitten. Daarvan zegt de samenleving: dat vinden we óók belangrijk. Maar het laat onverlet dat je hier en nu aandacht moet hebben voor leesonderwijs. Daar zijn we mee bezig. Die dalende lijn accepteren we niet.”

McKinsey zegt: om het niveau van het Nederlandse onderwijs weer omhoog te krijgen is 0,5 tot 1,5 miljard per jaar extra nodig. Gaat u daarvoor zorgen?

„Er komt ook in de laatste maanden van deze kabinetsperiode nog geld bij: een aantal miljoenen. Voor extra docenten, met name voor de grote steden, en om achterstanden weg te werken. Ook helpen we zwakke scholen om de kwaliteit te verbeteren. We gaan niet achterover leunen en wachten tot het nieuwe kabinet het overneemt. Daarnaast zullen er ook in een nieuwe kabinetsperiode afspraken moeten worden gemaakt over verdere investeringen in onderwijs.”

Uw collega Ingrid van Engelshoven zei bij de opening van het academisch jaar: ‘Er is een miljard extra nodig voor het hoger onderwijs, ik leg de bal op de stip voor het volgend kabinet.’ U zegt hetzelfde?

„Nou, het rapport van McKinsey is door mijzelf gevraagd, wetende dat er dingen uit zouden komen die best stevig zijn. In vorige kabinetsperiodes is men er steeds omheen gelopen, maar ik loop niet weg voor de discussie. Het rapport ligt er nu en ik kan precies aangeven wat ik in ieder geval nog zelf kan doen, al gedaan heb en wat opgepakt kan worden in een nieuwe kabinetsperiode. Ik heb hoop en verwacht, kijkende naar de eerste verkiezingsprogramma’s, dat de investeringen worden doorgezet.”

Vorige week bleek uit onderzoek dat 75 procent van de leraren zorgleerlingen niet goed kan helpen. Is passend onderwijs mislukt?

„Nee. Ik kom deze maand met nieuwe voorstellen. Daar heb ik ook weer, schrik niet, het hele veld bij betrokken. Er gaat iets heel moois komen. De zorgen die er zijn bij ouders en leerkrachten gaan we op een goede manier aanpakken, bijvoorbeeld door leraren meer inspraak te geven bij het besteden van het geld voor passend onderwijs.”

Gaat u de regionale samenwerkingsverbanden opheffen? Zij verdelen dat geld nu.

„Dat zeg ik niet. Ik vind dat leraren meer zelf moeten kunnen beslissen over de onderwerpen waar ze in de klassen mee worden geconfronteerd. Ook als het gaat om de financiën: nu gaan de beslissingen hierover soms hoog over ze heen. Leraren hebben daarnaast duidelijkheid nodig. Een duidelijke basisnorm voor passend onderwijs, zodat ze weten wat er van ze wordt gevraagd.”

Intussen groeit het schaduwonderwijs: ouders die het kunnen betalen kopen steeds meer onderwijs in buiten school.

„U noemt het schaduwonderwijs voor kinderen van rijke ouders, maar er is ook veel grátis extra onderwijs. Er mag geen geld worden gevraagd voor extra dingen op scholen, anders dan een vrijwillige ouderbijdrage.”

In de praktijk worden enorme bedragen uitgegeven aan huiswerkbegeleiding en privélessen.

„Het is inderdaad gegroeid. Kijk, je kunt ouders nooit het recht ontzeggen iets te willen doen voor hun kind buiten schooltijd. Wij moeten ervoor zorgen dat kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben ín de scholen. Waar alle kinderen aan deel kunnen nemen, zonder dat daar de portemonnee voor getrokken moet worden.”

Zegt het iets over de kwaliteit van het onderwijs dat dit nodig is?

„Er zit veel meer achter. Ouders willen in deze tijd het allerbeste voor hun kind. Mijn ouders hebben nooit aan bijles gedacht: je stuurde je kind gewoon naar school en dat was het. De cultuur is nu anders, zeker in bepaalde kringen waar men er de financiële middelen voor heeft. Maar ieder kind moet de kans krijgen om verder te komen in het leven. Ik ben zelf een goed voorbeeld: ik kom uit een gezin waar doorleren helemaal niet vanzelfsprekend was. Ik ben een stapelaar die gelukkig in dit land is opgegroeid en alle kansen heeft kunnen benutten. Dat gun ik alle kinderen.”

