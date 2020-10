Rafael Nadal en zijn monopolie op Roland Garros: 13 uit 13

De uitzonderlijkheid van deze generatie toptennissers, grotendeels eind vorige eeuw gevormd en opgeleid, laat zich niet enkel uitdrukken in aantallen grand slams of andere wonderlijke statistieken. De vanzelfsprekendheid waarmee zij er staan als de belangrijkste prijzen verdeeld worden, tekent hun klasse. Ook in een editie waarbij door de verplaatsing van mei naar het najaar vrijwel alles anders was tijdens Roland Garros, bleef één ding hetzelfde: Rafael Nadal won.

Wanneer je Nadal zondagmiddag met zijn 34 jaar en 140 dagen als een bezeten slangenmens over het zware, vochtige gravel op Roland Garros ziet glijden in de finale tegen Novak Djokovic, zou je bijna vergeten dat hij een lange historie heeft met knieblessures. Maar hij keerde altijd terug op zijn niveau – gemotiveerder, hongeriger, misschien beter. Tegenslagen sterkten hem juist.

Waar een nieuwe opkomende lichting aanloopt tegen de uitdagingen van het spelen van twee weken grandslamtennis, met zeven wedstrijden in best-of-five sets, hebben zij – de ‘Big Three’: Nadal, Djokovic, Roger Federer – de ervaring om daar weerstand aan te bieden. Zelden zijn ze ziek, geblesseerd of kapot gespeeld, als het erop aankomt. Zelden hebben ze een zwakke dag – of ze laten hun zwakte niet zien.

Nadals dertiende Roland Garros-titel, door de voortreffelijke 6-0, 6-2 en 7-5 zege op Djokovic, mag als voorspelbaar doorgaan, maar dat maakt het niet minder exceptioneel. Met in totaal twintig grandslamtitels deelt hij nu het record in het proftijdperk met vriend en rivaal Federer (39), die naar verwachting begin volgend jaar zijn rentree maakt na een knieblessure. Djokovic (33) blijft, voorlopig, op zeventien grand slams staan.

Ze „pushen” elkaar naar een hoger niveau, schreef Federer zondag op social media. Hij feliciteerde Nadal en noemde het „een van de grootste prestaties in de sport”. Federer: „Ik hoop dat twintig voor ons allebei weer een stap is op de verdere reis.” Nadal reageerde zondag in zijn persconferentie: „Dat we dit record delen, met de lange en geweldige rivaliteit die we hebben, is iets moois.”

Nalatenschap

De grand slams zijn het domein van de dertigers. De Oostenrijker Dominic Thiem (27), vorige maand winnaar van de US Open, is de enige van de actieve spelers jonger dan dertig met een grand slam op zijn naam. Nadal – die in 2005 op zijn negentiende zijn eerste titel in Parijs veroverde en er 100 van zijn 102 partijen won – is de oudste winnaar op Roland Garros sinds zijn Spaanse landgenoot Andrés Gimeno in 1972.

Historisch wordt het meeste gewicht toegekend aan grandslamtitels, die in belangrijke mate de nalatenschap van spelers bepalen. Met de carrières van Nadal, Djokovic en met name Federer, die gezien hun leeftijd voorzichtig richting het einde gaan, dringt dat besef steeds meer door.

Djokovic is daar duidelijk in: hij wil Federer en Nadal de komende jaren nog voorbij, en spreekt dat uit. Hij wil laten zien dat hij de sterkste van deze generatie is. Nadal wil dat ook, maar is daarin publiekelijk voorzichtiger. Hij wil niet steeds om zich heen kijken wie welke grand slam wint, zei hij zondag tijdens de persconferentie. „Je kunt niet altijd ongelukkig zijn omdat je buurman een groter huis heeft dan jij, een grotere boot of een betere telefoon. Je moet je eigen leven leiden, niet?”

Nadal met de Coupe des Mousquetaires. Hij versloeg Novak Djokovic in de finale met 6-0, 6-2 en 7-5. Foto Christophe Ena/AP

Björn Borg

De Zweedse legende Björn Borg won Roland Garros in de jaren zeventig en tachtig zes keer en weinigen die destijds verwachtten dat dit overtroffen zou worden, zei toernooidirecteur en oud-prof Guy Forget op de ochtend voor de finale. Nadal heeft dat aantal inmiddels meer dan verdubbeld.

Forget constateerde ook dat de gemiddelde duur van een carrière van een proftennisser grofweg van tien naar vijftien jaar is gegaan. In het algemeen kunnen spelers in het huidige tijdperk fysiek langer mee door de toegenomen kennis op dat gebied en de professionelere begeleiding, ook qua voeding.

Maar het is het aanpassingsvermogen van Nadal dat beklijft deze editie van Roland Garros. Hij klaagde over de kou, de vochtige omstandigheden en de grotere, zware tennisballen. Volgens het Amerikaanse Tennis Channel stuiterden Nadals forehandballen – met veel topspin geslagen – gemiddeld negen centimeter lager op dan in 2019. Dat leek mogelijk in zijn nadeel; zijn slagen zouden door tegenstanders makkelijker te controleren zijn.

Maar de realiteit was dat het geen enkele belemmering vormde in Nadals overdonderende powertennis: hij verloor dit toernooi geen set.

Daarmee was enkel de winnaar normaal in een verder vreemd toernooi. Waar Roland Garros in mei het begin van de sportzomer markeert, werd nu tussen de regenbuien doorgespeeld, met partijen onder kunstlicht, soms tot diep in nacht.

Met nauwelijks publiek op de tribunes oogde het geheel mistroostig. In de ‘bubbel’ van Roland Garros werden per dag slechts duizend mensen toegelaten op het tennispark – nog tijdens het toernooi liep het aantal besmettingen in Frankrijk hard op. Nadals ouders en vrouw verbleven in een ander hotel in Parijs, gescheiden van hem – om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te houden. Maar ook onder die omstandigheden presteerde hij als vanouds: dertiende finale, dertiende titel.

Over zeven maanden staat de volgende editie van Roland Garros alweer gepland. Eén naam staat reeds omcirkeld als topfavoriet.