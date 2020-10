Rafael Nadal pakt 13e titel op Roland Garros en evenaart record Roger Federer

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zondag op Roland Garros zijn twintigste grandslamtitel veroverd. Daardoor komt hij op gelijke hoogte met de Zwitser Roger Federer, meermaals genoemd als beste tennisspeler aller tijden. Novak Djokovic uit Servië, van wie Nadal in de eindstrijd zondag in drie setse wist te winnen, blijft staan op zeventien majors.

Nadal (34 jaar), Federer (39) en Djokovic (33) vormen de top 3 op de ranglijst van veroverde grandslamtitels. De Amerikaan Pete Sampras, die in zijn loopbaan veertien keer de sterkste was op een grand slam, is de nummer 4. Roy Emerson uit Australië kwam tot twaalf eindzeges.

Nadal pakte zijn vierde titel op rij op Roland Garros. Vorig jaar was de Spanjaard ook de sterkste op de US Open. De laatste grandslamtitel van Federer, dit jaar absent in Parijs, dateert van 2018. De Zwitser won toen de Australian Open.

Bij de vrouwen wordt de ranglijst aangevoerd door Margaret Court, die maar liefst 24 keer de beste was op een grand slam. Dat is één keer vaker dan de 39-jarige Amerikaanse Serena Williams, die op de Australian Open van 2017 haar vooralsnog laatste titel veroverde. (ANP)