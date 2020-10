OMT-lid: strengere maatregelen onvermijdelijk

De Jong: „We gaan langzaamaan naar de situatie van in maart en april en dat willen we natuurlijk niet.” De viroloog werkt bij het Amsterdam UMC en ziet dat ziekenhuis noodgedwongen de capaciteit weer opschalen, om zo het snel stijgende aantal opnames aan te kunnen. „Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten.”

De Jong verwacht daarom dat het kabinet dinsdag het maximum toegestane aantal personen in een groep terugbrengt en „de mobiliteit vermindert”. Sinds vorige week mogen nog maximaal dertig personen bij elkaar komen en moeten winkels en horeca al om 22.00 uur de deuren sluiten. De effecten daar van hadden zich al moeten openbaren, maar dat is bepaald nog niet gebeurd. Zaterdag registreerde het RIVM zo’n 6.500 nieuwe positieve tests, niet voor het eerst een dagrecord. Bijna tien procent van de zaterdag gemelde besmettingen kwam uit Amsterdam.

Walibi sluit ‘s avonds de deuren

Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen stopt per direct met de Halloween-themamaand Fright Nights. Dat besluit is genomen in overleg met de gemeente Dronten en Veiligheidsregio Flevoland, „vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in het land”. De wintersluiting van het park is een week naar voren gehaald naar 25 oktober.

Zaterdag was het druk in het park toen de organisatie „verrast” werd door zware regenval. Toen mensen daarvoor gingen schuilen, werd het lastig om nog anderhalve meter afstand te bewaren. „Maar het voelt, ook gezien de huidige ontwikkelingen rond het virus, niet goed om hiermee door te gaan”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Walibi blijft tot en met 25 oktober wel nog overdag geopend. Iedereen die al een kaartje had gekocht voor de Fright Nights krijgt daarover uiterlijk in november bericht, aldus Walibi.