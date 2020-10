Nigeria doekt omstreden politie-eenheid op in reactie op massale protesten

De omstreden Nigeriaanse politie-eenheid Special Anti Robbery Squad (SARS) is zondag ontbonden. Dat heeft de politie bekendgemaakt op Twitter. Het besluit volgt op dagenlange protesten tegen de eenheid, die zich volgens critici op grote schaal schuldig maakt aan onder meer geweld, intimidatie en afpersing.

De leden van SARS zullen elders binnen het politiewezen aan de slag gaan. De politie onderzoekt nog wie de taken van het team in de toekomst zal uitvoeren en benadrukt dat de noodzaak om „berovingen, gijzelingen en andere gewelddadige misdrijven” te bestrijden, nog altijd bestaat. Er komt een ‘forum’ dat toezicht zal houden om excessen in de toekomst te voorkomen. Ook tuigt de politie een onderzoeksteam op dat beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door SARS-leden zal onderzoeken.

Er bestaat al jaren kritiek op de politie-eenheid, die zich vooral tegenover jongeren wetteloos zou gedragen. De onvrede bereikte vorige week een hoogtepunt toen een video op sociale media rondging waarop SARS-leden een man lijken dood te schieten. Hierop zijn talloze Nigerianen gaan demonstreren en hun eigen, negatieve ervaringen met SARS gaan delen, vaak met de hashtag #ENDSars. Officieren van de eenheid worden onder meer beschuldigd van onterechte arrestaties, marteling, verkrachting, afpersing en zelfs moord. Dergelijke misdrijven door SARS-leden zijn eerder ook door mensenrechtenorganisatie Amnesty International opgetekend.

Of de ontbinding van SARS een einde maakt aan de onvrede is overigens nog de vraag. In het verleden is SARS meermaals hervormd en werd beloofd dat er een einde zou komen aan de excessen, maar volgens critici veranderde er in de praktijk uiteindelijk nauwelijks iets.