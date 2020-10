Max Verstappen wordt tweede in Grand Prix van de Eifel, Hamilton wint

Max Verstappen heeft op de Nürburgring zijn achtste podiumplaats van dit seizoen behaald. De Nederlandse coureur eindigde in de Grote Prijs van de Eifel als tweede achter Lewis Hamilton, die zijn 91e overwinning in de Formule 1 boekte en daarmee het record van Michael Schumacher evenaarde. De kopman van Mercedes lijkt af te stevenen op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij opnieuw op gelijke hoogte zou komen met de Duitse recordhouder Schumacher.

De 35-jarige Brit vergrootte zijn voorsprong op Valtteri Bottas in het WK-klassement tot 69 punten. Zijn Finse teamgenoot was op de Nürburgring van poleposition vertrokken, maar moest al vroeg in de race de strijd staken vanwege motorproblemen. Verstappen, de nummer 3 van de stand, reed de snelste raceronde en verkleinde zijn achterstand op Bottas tot 14 punten.

Verstappen eindigde twee weken geleden in Rusland ook al als tweede, toen achter Bottas. De Limburger herstelde zich daarmee van twee uitvalbeurten in Italië. Op de koude Nürburgring was de kopman van Red Bull de enige die de Mercedessen enigszins kon bijhouden. In de kwalificatie eindigde Verstappen als derde achter Bottas en Hamilton. De Fin behield de leiding na de start en bouwde aanvankelijk een aardige voorsprong op, maar hij moest de leiding afstaan aan Hamilton nadat hij zich had verremd bij het ingaan van de dertiende ronde. Even later viel Bottas uit.

Vechten om plek drie

Verstappen zat na een vlotte bandenwissel even op minder dan 3 seconden van Hamilton, maar de Brit reed al snel bij hem weg. Ver achter het duo vooraan vond wel een fel gevecht plaats om plek drie. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, kon daar niet aan meedoen. De Thai viel na ruim een derde van de race uit.

Op 15 rondes voor het einde leidde een uitvalbeurt van Lando Norris (McLaren) tot een safetycar-situatie, waardoor het hele veld weer in elkaar schoof. Na de herstart moest Verstappen op koude banden een aanval van Daniel Ricciardo pareren, maar hij wist zijn oude teamgenoot achter zich te houden en reed daarna samen met Hamilton weer weg bij de rest.

Hamilton inhalen zat er niet meer in, wel zette Verstappen in de laatste ronde de beste rondetijd neer, goed voor een extra WK-punt. Ricciardo eindigde als derde en behaalde zo zijn eerste podiumplaats in dienst van Renault. (ANP)

Verstappen voorafgaand aan de race.