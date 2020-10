Harder ingrijpen kabinet lijkt onvermijdelijk

Opnieuw zorgelijke coronacijfers. Groeiende kritiek van deskundigen. De druk op het kabinet om harder in te grijpen is ook dit weekeinde weer groter geworden.

Terwijl het kabinet zondag informeel overleg voerde op het Catshuis, kwam het RIVM met zijn dagelijkse update: 6.378 nieuwe positieve coronatests. Ietsje minder dan de ruim 6.500 van zaterdag, maar nog altijd meer dan het aantal van vrijdag (5.983). Sinds zaterdag zijn 53 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen, wat het totaal op 1.233 heeft gebracht. Daarvan liggen er 247 op de intensive care, twaalf meer dan zaterdag. De cijfers duiden er niet op dat de neergaande trend is ingezet waar het kabinet sinds de laatste aanscherping van de coronamaatregelen, twee weken geleden, op hoopt.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zullen vermoedelijk dinsdagavond een persconferentie geven. Maandag brengt het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM advies uit, op basis waarvan het kabinet met aanvullend beleid kan komen.

Somber gestemd

De Jonge was zaterdag, bij de presentatie van de nieuwe corona-app, somber gestemd. Het gaat met de tweede golf niet de goede kant uit, zei hij tegen de NOS. „Rond dit weekend moeten we echt afbuigende cijfers zien. En als dat niet zo is dan is het onvermijdelijk om aanvullende maatregelen te treffen.”

De Amsterdamse viroloog Menno de Jong, lid van het OMT, noemde het zaterdag tegen stadszender AT5 „onvermijdelijk” dat het kabinet nieuwe, strengere maatregelen aankondigt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. „We gaan langzaamaan naar de situatie van maart en april en dat willen we natuurlijk niet.”

Intensivist Diederik Gommers pleit voor een volledige lockdown

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, pleitte zaterdag in het AD, voor de meest vergaande optie: zo snel mogelijk een lockdown. „En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit”, zei de intensivist.

Gommers zal zijn advies maandag kunnen toelichten in het OMT, waarvan hij lid is. Hij was zondag niet uitgenodigd bij het informele beraad op het Catshuis. Daar schoof hij tijdens de eerste lockdown dit voorjaar wel geregeld aan, toen de druk op de IC’s sterk toenam. Naast een uitgebreide kabinetsdelegatie (Rutte, de drie vicepremiers, vier ministers) en een paar hoge ambtenaren, waren zondag onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg, RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bij het overleg aanwezig.

Volgens Gommers hadden de besmettingscijfers al moeten zijn teruggelopen, en blijken de twee weken geleden genomen maatregelen niet het beoogde effect te hebben. Maar de hoop is nog steeds dat er de komende dagen iets van verbetering te bespeuren zal zijn. Vorige week zei Aura Timen, rechterhand van RIVM-baas Van Dissel, dat de effecten van de beperkende maatregelen die op dinsdag 29 september in gingen pas na twee weken duidelijk worden. Zo bezien is het dit weekeinde te vroeg voor een beoordeling. Daarbij zullen de besmettingscijfers komende week sowieso oplopen, maar om een andere reden: de GGD’s verwachten de testcapaciteit op te schroeven. Meer tests zullen meer positieve uitslagen laten zien.

Rutte en De Jonge zijn zeer bezorgd dat ziekenhuizen het weer niet aankunnen

Binnen het kabinet liggen alle opties op tafel. Rutte zinspeelde bij de presentatie van maatregelen eind september al op het wéér platleggen van delen van de economie en het sociale leven. Samen met minister De Jonge is de premier zeer bezorgd dat ziekenhuizen opnieuw de reguliere zorg niet aankunnen als het aantal coronapatiënten blijft toenemen.

Historische klap

Andere bewindslieden vrezen ernstige schadelijke effecten voor de economie en het sociaal-culturele leven, als horecabedrijven, de culturele sector en sportverenigingen opnieuw voor onbepaalde tijd dicht zouden moeten. Dat terwijl de economie dit jaar al een historisch klap krijgt. Een nieuwe lockdown, zo becijferde het Centraal Planbureau vorige maand, zal de huidige recessie verder verdiepen en verlengen.

Er zijn ook mildere, maar voor sommige sectoren evenzeer ingrijpende scenario’s waar het kabinet de komende dagen een knoop over zal moeten doorhakken. Van het verbieden van koopavonden en sluiten van avondwinkels tot het nog vroeger sluiten van cafés en restaurants – die nu om 22 uur dicht moeten. Het verder verkleinen van de maximale groepsgrootte – nu maximaal dertig binnen, en veertig buiten – behoort ook tot de opties.

IC-arts Gommers ziet het dilemma van het kabinet tussen de medische en economische gevolgen van het coronabeleid. „Strengere maatregelen hebben absoluut economische consequenties, maar dit halfzachte (beleid) ook. Want het is niet effectief en het duurt nu langer”, zegt Gommers in het AD. „Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.”

