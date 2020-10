Hopelijk tot nooit meer

Het humeur zakt, want het aantal besmettingen stijgt. In ons dorp heeft niemand nog zin in de herfst of Kerstmis, om over het zo innig geliefde sinterklaasfeest nog maar niet te spreken. Dat gezeik kunnen ze er echt niet meer bij hebben.

Dat zeggen ze tenminste tegen mij, maar het kan ook zijn dat ze dat doen omdat ze denken dat ze me daar een plezier mee doen. De mondkappen in de Vomar zijn inmiddels een zwijgende meerderheid, de mensen lopen ook braaf in een grote boog om elkaar heen.

Bij de mini-HEMA waren de viltstiften op, en er kwamen voorlopig ook geen nieuwe. De toekomst van de winkel was net zo onzeker als die van ons allemaal. De vrouw achter de kassa spreidde de armen en zonk weg in een nietszeggende glimlach.

„Ik zeg dat niemand meer weet waar hij aan toe is. Je kunt alleen op thuis vertrouwen.”

„Ik zeg, we zijn allemaal eenlingen”, zei ik terug.

Thuis huilden Leah (3) en Lucie van Roosmalen (5) om nieuwe stiften en kleurboeken die ik dan maar online voor ze bestelde. Ze werden de volgende dag bij verschillende ‘buren’ bezorgd, waarvan sommigen tot wel drie kilometer verderop woonden. Ik wist de aanvechting om bij TNT Post Group te klagen te onderdrukken, een overwinning op mezelf.

De viltstiften haalde ik bij een jonge vader, die het pakje zelf al wilde gaan brengen. Hij vond het maar een rare tijd.

„Nu, dit weer.”

Bij het tweede adres in dezelfde wijk waren de lampen uit, alleen het lichtje van de elektrische tandenborstel knipperde eenzaam in de vensterbank.

Maar de bewoner was er toch. „Wacht even”, zei hij, vanachter het slot. Hij kwam terug met een indrukwekkende mondkap voor.

Ik frommelde de mijne ook maar uit de jaszak, de deur ging van de knip. Sinds de bouwwerkzaamheden was het een troep met de pakketjes, zei hij. Hij had er de vorige avond wel vier gekregen, en nu had hij de hele tijd mensen aan de deur.

„Terwijl ik liever geen contact heb, beslist niet.”

Hij had ze overigens wel allemaal opengemaakt. Het voelde even als Sinterklaas, maar wat moest hij verder met dinosauruskleurboeken?

We namen afscheid.

„Nou hopelijk tot nooit meer”, zei hij.

Toen ik omkeek stond hij me nog steeds na te kijken, ik hoopte voor hem dat er iemand was met wie hij het onverwachte bezoek kon verwerken. Iemand met een mondkap.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

