Het wil met Oranje nog niet erg vlotten onder De Boer

Tikkie-breed, tikkie-terug, tot in den treure. Slaapverwekkender dan zondagavond had het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina niet kunnen spelen. Wat een treurnis. Het loon van de angst was een even bloedeloos als teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen een ploeg waar de goede wil van afdroop, maar waarvan de brille beperkt is. Het wil met Oranje nog niet erg vlotten onder leiding van Frank de Boer.

De lijn-Ronald Koeman moest na diense plotse vertrek naar FC Barcelona worden voorgezet, redeneerde de directie van voetbalbond KNVB, ingefluisterd door de spelersgroep. Dat uitgangspunt leidde tot de aanstelling van De Boer en bijvoorbeeld niet tot die van de ervaren en beschikbare Louis van Gaal, van wie de spelersgroep liet doorschemeren allerminst gecharmeerd te zijn. Mogelijk uit angst voor een harde hand en ingrijpende veranderingen. Het gerief werd gekoesterd.

Nieuwe prikkel

Na twee wedstrijden onder leiding van de nieuwe bondscoach dringt de vraag zich op of deze selectie niet meer gebaat was geweest bij een nieuwe prikkel à la Van Gaal. Het is comfortabel om een vertrouwde aanpak te continueren, maar vooralsnog leidt het niet tot beter voetbal en al helemaal niet tot betere resultaten.

Waar de nederlaag in het oefenpotje tegen Mexico afgelopen woensdag in Amsterdam nog kon worden afgedaan als een incident, deed de fletsheid tegen Bosnië-Herzegovina zondagavond ronduit pijn aan te ogen. Geen creativiteit, geen tempo, geen diepte, geen lef, geen spirit, geen gif in welke actie dan ook. Ja, pas de laatste tien minuten was er sprake van een lichte opleving bij Oranje, maar te laat om de Balkan-muur in Zenica te slechten.

Verzachtende omstandigheid vooraf was de afwezigheid van de geschorste aanvaller Memphis Depay. Zijn inspiratie, creativiteit en acties voor de goal werden node gemist. De Boer stond voor een dilemma bij zijn keus voor een vervanger. Het werd niet de onvoorspelbare Donyell Malen, maar de oerdegelijke Luuk de Jong, de man in vorm.

Die keus viel in zoverre te verdedigen dat De Jong indruk heeft gemaakt met twee doelpunten voor zijn club Sevilla in de met 3-2 gewonnen Europa-Leaguefinale tegen Internazionale en recentelijk met zijn fraaie treffer in de competitiewedstrijd tegen FC Barcelona (1-1). De logica won het van de twijfel.

Malen mocht van De Boer zijn speelsheid en doelgerichtheid demonstreren als rechterspits, een keus die – met Steven Berghuis op de bank – achteraf moeilijk was te verdedigen. Malen en De Jong waren geen schim van het ooit zo flitsende koppel bij PSV.

Nu viel Luuk de Jong weinig te verwijten om de simpele reden dat hij nauwelijks werd aangespeeld. Desondanks moet de keus voor de spits van Sevilla zijn voortgekomen uit een merkwaardige gedachtenkronkel van de bondscoach. Alle kenmerken die Depay tot een bijzondere voetballer maken, ontbreken bij De Jong, met uitzondering van zijn scoringsdrift.

Depay, aanvaller van Olympique Lyonnais en door De Boer getypeerd als een sluipmoordenaar, laat zich graag uit de spits zakken om ruimte te zoeken voor zijn acties. Luuk de Jong daarentegen is vooral een baken in het zestienmetergebied, een kopsterke afmaker. De frivoliteiten van Depay ontbreken in het repertoire van de 30-jarige spits.

Met zijn keus voor De Jong nam De Boer een zeker risico. Het Nederlands elftal leverde in aan spiritualiteit, wat vooral in de aanval werd gevoeld. De Jongs aanwezigheid vereiste ook een aanpassing van de strategie. Waar Depay het avontuur zoekt, en daarvoor in Oranje alle gelegenheid krijgt, moet De Jong met voorzetten vanaf de zijkanten bediend worden. Uitgerekend die plicht verzaakten zijn ploeggenoten schromelijk.

Pas in de 77ste minuut kreeg De Jong zijn eerste bruikbare voorzet, kopte hij hard in, maar had de pech dat doelman Ibrahim Sehic de bal met een katachtige reflex uit het doel ranselde.

Het gelijkspel was vooral pijnlijk, omdat Bosnië-Herzegovina met een veredeld B-elftal speelde. De ploeg kreeg donderdag een mentale tik te verwerken door de uitschakeling voor het EK van volgend jaar. Na het gelijkspel (1-1) tegen Noord-Ierland werd de weg definitief versperd door een verloren strafschoppenserie. De Bosnische spelers waren zowel mentaal als fysiek zwaar aangeslagen. Boven op alle ellende kwam later de mededeling van bondscoach Dusan Bajevic dat hij na de Nations Leaguewedstrijden tegen Nederland en woensdag Polen zijn taak neerlegt.

Sterspelers buiten basis

Om degradatie uit de A-divisie van de Nations League te voorkomen zette Bajevic al zijn kaarten op het duel met Polen, anders is moeilijk te verklaren dat hij zijn elftal op acht posities had gewijzigd en zowel aanvoerder, sterspeler en topscorer Edin Dzeko als Arsenal-verdediger Sead Kolasinac buiten het basiselftal had gehouden. Blijkbaar had hij een nederlaag tegen het sterker geachte Oranje ingecalculeerd. Tegen die achtergrond was het gelijkspel een opsteker.

De keuzes van Bajevic maakten het resultaat van Nederland extra pijnlijk. Met de uitwedstrijd tegen Italië voor de boeg is al na twee duels een ingrijpende evaluatie van de technische staf dringend gewenst. Want wil het Nederlands elftal in lijn met zijn ambities presteren, dan moet het rigoreus anders. Zoveel is duidelijk na de valse start van De Boer.