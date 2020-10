‘Gezonde kunstsector eist scherp kiezen’

Vier jaar geleden was het theatergroep De Appel, nu dreigt literatuurfestival Crossing Border zijn subsidie te verliezen. Als Den Haag haar vierjaarlijkse kunstsubsidies verdeelt, leidt dat tot ophef buiten de gemeente- en zelfs landsgrenzen.

De vraag die daar boven hangt is: wat voor cultuurstad wil de derde stad van Nederland eigenlijk zijn? En wat voor cultuurstad is de stad? „Kunst in Den Haag is ongelooflijk divers”, vindt wethouder van Cultuur, Robert van Asten (D66). „Den Haag is een museumstad, Den Haag is een dansstad. Dat zijn de twee die om voorrang strijden.”

Geen popstad?

„Van oudsher wel. We hebben een prachtig poppodium met het Paard. Popmuziek zit hier meer in de wijken, in het hebben van ruimtes waar jonge muziekmakers lekker aan de slag kunnen.”

Vanuit zijn werkkamer heeft Van Asten zicht op de bouw van Amare, het cultuurcomplex waar volgend jaar het Nederlands Dans Theater (NDT), Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium onderdak vinden. Op de vloer staat een haringtonnetje. ‘Red Muzee’ staat er op, het Scheveningse museum. Het zijn de twee uitersten van Den Haag: internationaal gerenommeerde instellingen én lokale.

Daartussen, zei de commissie die advies uitbracht over de vierjaarlijkse subsidiëring, ontbreekt een duidelijke middensector. Van Asten noemt zijn speerpunt: de cultuurankers. Dat zijn acht instelling in acht niet-centrumwijken. Ze bieden „podia waarop beentjes de ruimte krijgen” ofwel: ruimte voor amateurkunst.

„Je wilt dat iedereen iets aan cultuur heeft. Dat het theater of het museum in de wijk iets is waar mensen binnenlopen. Een plek waar creativiteit kan stromen.”

Hij vindt dat de gemeente „zo veel mogelijk mensen met cultuur in aanraking” moet brengen. Zoals de paddestoelen van beeldend kunstenaar Huang Yong Ping in de wijk Ypenburg doen, een met de bewoners bedacht kunstwerk. „Al vind je het spuuglelijk, je vindt er iets van.”

Van opleiding tot NDT

Van Asten bestrijdt dat er geen middensector is of dat die door deze subsidieronde dreigt te verdwijnen. Hij ziet bij dans „een duidelijke keten” die van de opleidingen via het Korzo Theater naar het NDT loopt. En bij klassieke muziek van Opera Today naar het Residentie Orkest. „De Koninklijke Schouwburg klinkt misschien behoorlijk zwaar, een theater als Dakota kan tot een middenpodium uitgroeien.”

Daarom zijn – volgens hem na voorgesprekken met de instellingen – scherpe keuzes gemaakt bij de subsidieverlening. „Wil je een gezonde, stevige kunstcultuur hebben waarin je mensen iets kunt bieden en makers de ruimte kunt bieden om te experimenteren, dan moet dat.” De gemeente heeft beperkte middelen: 56,2 miljoen euro voor 57 instellingen (103 vroegen er subsidie aan).

Van Asten zegt: „Bij de bezuinigingen van 2012 is een enorm budget weggelekt, landelijk en lokaal. Instellingen gingen kijken hoe ze meer eigen inkomsten uit de markt konden halen en dat heeft mooie dingen gebracht. Maar je ziet ook dat er instellingen zijn die nét genoeg hebben om te overleven. Die lopen echt op hun tandvlees, uit volle passie. Ze zien ook in dat je niet nog vier jaar door kan gaan op een burn-outniveau.”

Hij legde na het verschijnen van het subsidieadvies nog eens 1,8 miljoen bij voor een aantal „reparaties” en ‘vond’ afgelopen donderdag nog eens 400.000 euro. Uit een noodpot, waaruit bijvoorbeeld een kapotte filmprojector kan worden betaald. De gemeenteraad beslist deze maandagavond waar dat geld naartoe gaat.

Grijze bolletjes

Van Asten bestrijdt ook dat er bovenmatig veel aandacht aan diversiteit wordt gegeven bij de subsidieverstrekking. „Het werd op de hak genomen als ‘er moet iemand met een kleurtje in de organisatie’. Als dat je opvatting is van diversiteit, dan gaat er volgens mij wat mis.”

„Diversiteit is voor wie doen we het en met wie. Als je een zaal vol grijze bolletjes trekt, dan is het kijken naar hoe je jongeren kunt aanspreken.” Hij zegt ook: „Die piketpalen zijn niet dusdanig nieuw in de sector dat je verrast kan zijn.” Datzelfde geldt volgens hem over de eis om een goede bedrijfsvoering.

En ja, misschien verdwijnen daardoor grote namen als Crossing Border. „Maar met tien miljoen erbij was er nog steeds debat geweest.”

Van Asten: „De vraag is wat er kan ontstaan. Kijk naar een festival als Rewire, dat groeit. Ik hoopt het niet, maar misschien hebben we over 16 jaar discussie over hun subsidie.”

