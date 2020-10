Fauci: campagneteam Trump verdraaide mijn woorden

Virusadviseur Anthony Fauci is niet blij met een nieuwe campagnevideo van het team van president Donald Trump. In een video over Trumps aanpak van de coronapandemie is een fragment geplakt waarin Fauci zegt: „ik kan me niet voorstellen dat iemand meer had kunnen doen”. Fauci stelt tegenover CNN dat zijn woorden uit de context zijn gehaald en benadrukt dat hij in zijn decennialange carrière „nog nooit publiekelijk steun heeft uitgesproken aan een politieke kandidaat”. Hij zegt bovendien geen toestemming te hebben gegeven aan Trumps campagneteam om zijn quote te gebruiken.

Fauci tijdens een persconferentie vorig maand. Foto Alex Edelman/EPA

In de vorige week uitgebrachte campagnevideo wordt Trumps eigen ziekteverloop en zijn aanpak van de coronapandemie beschreven. De voice over zegt op een gegeven moment dat „Trump het virus frontaal heeft aangepakt, zoals leiders dat horen te doen”. Hierop volgt de quote van Fauci, waardoor het lijkt alsof hij onlangs heeft gezegd dat Trump niet meer had kunnen doen om de pandemie te bestrijden.

De quote is echter al maanden oud én Fauci spreekt niet over Trump. In het interview met Fox News uit maart waaruit het fragment is geknipt, spreekt de virusexpert over het taskforce van het Witte Huis, waar hij zelf ook onderdeel van uitmaakt. Hij beschrijft de talloze vergaderingen, de late telefoongesprekken en dagelijkse bijeenkomsten op het Witte Huis en zegt vervolgens dat hij zich niet kan voorstellen dat iemand meer had kunnen doen.

Trumps team blijft ondanks Fauci’s kritiek achter de video staan. Communicatiedirecteur Tim Murtaugh zegt tegen CNN dat „het Fauci’s eigen woorden zijn” en dat de virusexpert spreekt over „het werk van de regering-Trump”. Murtaugh gaat niet in op het feit dat de originele video maanden oud is.

De campagnevideo in kwestie.



