Drie koersen op één dag, maar hoelang duurt dit wielerseizoen nog?

Veel spektakel leverde hij nog niet, maar de degelijkheid druipt ervan af bij Wilco Kelderman. In dit in elkaar geperste wielerseizoen, tot nu toe vooral gekenmerkt door zijn onvoorspelbare plotwendingen, vindt de Nederlandse renner zichzelf na de negende etappe van de Giro d’Italia terug op de tweede plaats van het algemeen klassement, slechts dertig tellen achter de jonge Portugese rozetruidrager João Almeida. En Kelderman wordt alom gezien als de betere ronderenner.

Maar in 2020 valt helemaal niets te voorspellen. Zelfs niet of deze 103de editie van de Ronde van Italië wel zal eindigen in Milaan, over twee weken. Het kan zomaar ineens afgelopen zijn, mocht het coronavirus straks snel om zich heen grijpen in de noordelijke helft van Italië. Risico’s worden daar niet meer genomen na de dramatische gebeurtenissen van afgelopen voorjaar.

In dit merkwaardige wielerseizoen van honderd dagen voelde deze zondag als een druk kruispunt met – verspreid over de Europese wegen – een krioelende meute van renners, motoren en volgwagens in drie grote wegkoersen op één dag: Gent-Wevelgem, Parijs-Tours en dus die negende etappe van de Giro. Ieder zijn eigen bubbel.

Dat het virus meereist in de uitgewaaierde pelotons bleek de afgelopen dagen: vrijdag voelde de Brit Simon Yates zich na een dag doortrappen in de Giro licht grieperig, liet zich testen op corona en ging diezelfde avond nog uit de koers, en in quarantaine. Zo snel kan het gaan, ook in de wielerbubbel. De renner van Mitchelton-Scott, winnaar van de Ronde van Spanje in 2018, had vorige maand nog de Tirreno-Adriatico gewonnen. Sneltesten onder zijn ploeggenoten tijdens de Giro d’Italia leverden afgelopen vrijdag geen andere positieve resultaten op, dus de ploeg zet de tocht door Italië zonder hun kopman voort.

Diezelfde dag was ook een streep gegaan door de klassieker Parijs-Roubaix, omdat de omgeving van Lille was uitgeroepen tot ‘rode zone’, zoals zoveel andere Franse steden op dit moment. Kort daarvoor was de uitgestelde Amstel Gold Race in het Limburgse Heuvelland al voor de tweede keer dit jaar van de kalender gehaald, met het oog op de volksgezondheid. En de BinckBank Tour had de etappes op Nederlands grondgebied geschrapt.

Deense successen

Zo’n seizoen is het dus geworden. Voor de renners geldt: elke wedstrijd die tot een goed einde wordt gebracht, is winst. Vooral het Deense wielrennen kende wat dat betreft een topweekend. Mads Pedersen, de wereldkampioen op de weg van 2019 in Yorkshire, won in België Gent-Wevelgem, vooral omdat de favorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich in de finale meer om elkaar bekommerden dan om de zege. Zo konden vier renners wegrijden uit een kopgroep van negen. Van Aert werd achtste, Van der Poel negende.

De rivaliteit tussen de twee gewezen veldrijders kreeg nog een verbaal staartje. „Mathieu wilde liever dat ik verloor dan dat hij zelf wint”, zei Van Aert naderhand. Van der Poel noemde die reactie bij de Belgische zender Sporza vervolgens weer „laag”.

Een paar honderd kilometer naar het zuiden, bij de 114de editie van de klassieker Parijs-Tours, was de eindzege voor een andere Deen, Casper Pedersen – geen familie. De Sunwebrenner reed met de Fransman Benoît Cosnefroy naar de streep en versloeg zijn medevluchter in de sprint. De Nederlander Joris Nieuwenhuis, ook van Sunweb, sprintte een halve minuut later knap naar de derde plaats.

Kansen voor Kelderman

In de Giro kregen de overgebleven renners een pittige rit voorgeschoteld, door het hart van Italië naar het dorp Roccaraso in de Apennijnen, met een paar venijnige beklimmingen, vooral in de laatste kilometer. Forse regenbuien, kou en veel wind maakten de 208 kilometer lange etappe nog zwaarder voor de renners.

De dagzege was voor de Portugees Ruben Guerreiro, die in de steile slotklim te sterk was voor zijn Spaanse medevluchter Jonathan Castroviejo. Maar Kelderman hield stand en werd achtste op 1.38 minuut, in gezelschap van de Deen Jakob Fuglsang. Hij pakte zelfs wat tijdwinst op enkele rivalen, onder wie dus Almeida (18 seconden), maar ook op de Italiaanse favoriet Vincenzo Nibali (14 seconden).

Het zegt iets over de benen van Kelderman, de renner die al zo lang wordt bestempeld als toptalent, maar zo vaak werd gekweld door valpartijen en botbreuken. „Het was een lange, zware dag met ook nog de kou op het einde. Maar de benen waren supergoed, dus heb ik geprobeerd wat winst te boeken”, zei hij na afloop.

Maandag is de eerste rustdag in de Giro. Alle renners worden dan getest op het coronavirus.