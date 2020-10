‘Defensie verkocht honderden wapens aan tussenhandelaar’

Honderden Nederlandse wapens zijn door Defensie via een omstreden afspraak verkocht aan een tussenhandelaar. Een deel van de pistolen wordt momenteel aangeboden bij een Maltese wapenwinkel. Dat blijkt uit zondag gepubliceerd onderzoek van RTL Nieuws en onderzoekscollectief SPIT.

De tussenhandelaar is een Nederlands bedrijf dat gerund wordt door oud-defensiemedewerkers. Defensie doet geregeld zaken met de onderneming en spreekt van een „routineverkoop” van „overtollig of overtallig” materieel dat verkocht is aan een „vertrouwde leverancier”. De Tweede Kamer is niet geïnformeerd over de verkoop.

Een deel van de wapens wordt inmiddels te koop aangeboden bij het Maltese Lock, Stock & Barrel, dat advertenties heeft geplaatst op sociale media. De serienummers van de aangeboden vuurwapens komen overeen met die in het Nederlandse contract.

MP5 en Glock

Onder de verkochte partij bevinden zich onder meer achthonderd semiautomatische Heckler & Koch MP5-machinepistolen, een van de meest verkochte wapens van dit type ter wereld. De pistolen hebben een gezamenlijke waarde van circa 168.000 euro. Ook is een onbekend aantal Glock-handvuurwapens verkocht.

Meestal worden overbodige wapens vernietigd, om te voorkomen dat ze eventueel in verkeerde handen terechtkomen. Als geweren en pistolen al worden doorverkocht, gebeurt dat enkel aan vertrouwde contacten. In de Kamer wordt kritisch gereageerd op de verkoop.