Na de uitbraak keerden de Keralieten massaal platzak terug uit de Golfregio

Het vertrek van Puthankandathil Chathu Prasanthan naar Bahrein begon, zoals vaker in de door palmen omgeven kustdorpen van Kerala, met een rekening die hij niet kon betalen. Net als zijn vader begon Prasanthan op jonge leeftijd te werken als koelie, sjouwer, op bouwplaatsen in zijn dorp. Het was genoeg om zijn vrouw en dochtertje van te kunnen onderhouden. Maar toen werd zijn zoon geboren.

„Aan een van zijn benen had hij een afwijking”, vertelt Prasanthan over de telefoon. Een dure operatie was nodig. De bank leende hem de benodigde 6.000 euro, een veelvoud van wat hij in een jaar verdiende. „Ik kon dat onmogelijk terugbetalen”, zegt hij. Op aanraden van vrienden die hem waren voorgegaan, besloot Prasanthan hun weg te volgen: met een enkele reis naar ‘de Golf’.

Sinds de jaren 70 hebben miljoenen Keralieten hun geluk en beter betaald werk gezocht in de woestijnsteden van Oman, Qatar, Dubai en Bahrein. Ze bouwden er de glanzende torens die de skylines daar nu domineren of klommen op tot ingenieurs en managers in een ontluikende IT-industrie. Hun salarissen stuurden ze naar achtergebleven families voor school, een koelkast of een stuk grond en een huis.

Maar door het coronavirus zijn talloze families in de zuidelijke deelstaat dat beetje extra financiële zekerheid in één klap verloren, juist nu ze het meer dan ooit nodig hebben.

Prasanthan vertrok in 2011 alleen naar Bahrein met het plan zeker twintig jaar te blijven. Lang genoeg, zo rekende hij, om zijn kinderen thuis van een goede opleiding te verzekeren en zijn dochters bruiloft te kunnen betalen, een dure aangelegenheid in Kerala. Maar eind februari stopte het bedrijf waarvoor hij als schoonmaker werkte plots zijn salaris van bijna 300 dollar te betalen. Twee weken later was Prasanthan zijn baan kwijt.

„Ze zeiden dat ze door Covid-19 in crisis verkeerden en geen geld meer hadden.” Per direct moest hij de accommodatie van het bedrijf verlaten die hij met andere werknemers deelde. „Ik had niets meer”, zegt hij. Ook geen geld voor een ticket naar huis.

Niet alleen voor Prasanthan heeft het coronavirus een vroegtijdig einde gemaakt aan zijn droom in de Golfregio. De pandemie en kelderende olieprijs hebben geleid tot een lange reeks massaontslagen die met name arbeidsmigranten hard heeft getroffen. Het zijn mannen maar ook vrouwen uit India, Nepal en Bangladesh die met de dollars die zij naar huis stuurden een belangrijke motor vormden voor hun lokale economie.

Arbeiders uit Kerala op het vliegveld in Abu Dhabi. Foto Christoper Pike/Reuters

De afgelopen maanden keerden velen noodgedwongen terug naar huis. De Wereldbank verwacht dat de afdrachten van migranten naar hun thuisland dit jaar met 20 procent zullen krimpen. In India wordt die klap vooral gevoeld in Kerala. Nergens in het land sturen migranten zoveel dollars, of roepies, terug naar huis als hier: bij elkaar evenveel als een derde van Kerala’s bruto nationaal product.

Van de naar schatting 2,5 miljoen Keralieten die dit voorjaar nog in de Golfregio woonden, zijn er meer dan 400.000 terug in de kuststaat. Ruim de helft van hen verloor zijn baan. „Ouders moeten hun kinderen van privéscholen halen, de werkloosheid zal toenemen, bouwprojecten komen stil te liggen.” De opsomming van Irudaya Rajan, migratie-expert bij het Center for Development Studies, gaat ruim een minuut door.

Toch is zijn grootste zorg niet economisch. „We hebben dit eerder gezien”, vertelt Rajan vanuit Kerala’s hoofdstad Trivandrum. „Toen in 2008 de financiële crisis uitbrak keerden eveneens duizenden migranten terug uit de Golfregio. Velen kampten daarna met mentale problemen. Er was een forse piek in het aantal zelfmoorden. Dat zien we nu nog niet, maar in zekere zin kijken we nu naar de voorvertoning . De echte film moet nog beginnen.”

Beste jongetje van de klas

Op veel vlakken is de zuidelijke kuststaat het beste jongetje van de klas. Nergens is de gezondheidszorg zo goed en het opleidingsniveau zo hoog als hier. Maar de werkloosheid schommelt er steevast boven het landelijk gemiddelde. Experts wijzen naar de communistische partijen die hier van oudsher aan de macht zijn. Die investeerden liever in welzijnsprogramma’s dan in industrie.

„Het klimaat was hier niet zo vriendelijk voor investeerders”, erkent Kerala’s minister van Financiën Isaac Thomas. Archaïsche wetten, militante vakbonden. En ook nog communisten aan de macht. Thomas: „Dat schrikt bedrijven af.” De minister, zelf onlangs hersteld van het virus, zegt dat ze er hard aan werken Kerala’s imago op dat vlak te verbeteren, onder meer door bureaucratische regels te versoepelen.

De regering mikt daarbij ook op de teruggekeerde migranten. „Met het geld dat zij naar hun families stuurden, is het consumptievermogen in Kerala de afgelopen decennia drastisch omhoog gegaan”, zegt Isaac. „Mensen zijn beter gaan eten, kinderen worden naar betere scholen gestuurd. Maar het heeft niet geleid tot investeringen in bijvoorbeeld eigen fabrieken hier. Dat proberen we nu aan te moedigen.”

Dream Kerala

Onder de noemer Dream Kerala is een site gelanceerd waarop ze ideeën en wensen van migranten willen verzamelen. Het zijn geen oplossingen voor de korte termijn, weet Isaac. „De situatie is zorgwekkend, we proberen er het beste van te maken.”

In Kunhipalli, een dorp in het noorden van Kerala, was Prasanthans droom simpel. Na zijn tijd in de Golf wilde hij hier een eigen kruidenierszaak beginnen. Een vredig leven leiden. Dat was het plan. Daar hoorde niet bij: plots ontslagen worden, maandenlang niet eens geld hebben om eten te kunnen kopen, laat staan naar huis te sturen, om uiteindelijk in juni met de hulp van rijke Keralieten in Bahrein op het vliegtuig naar huis te stappen.

Nu wil Prasanthan gewoon werk. Maakt niet uit wat voor. „Ik kan kleren vermaken, ik kan schilderen, ik kan met graniet werken. Maar niemand neemt mij aan.” Er waren in deze regio al niet veel banen, vertelt hij. „De lockdown heeft alles verergerd.” De familie is nu afhankelijk van zijn broer, een loodgieter. Prasanthan houdt ondertussen contact met vrienden in Bahrein. Als de situatie daar beter is, kan hij zo een baan vinden, beloven die.

Daar houdt Prasanthan zich nu aan vast. „Ik moet mijn schulden afbetalen.”

Met medewerking van K. A. Shaji vanuit Kerala’s hoofdstad Trivandrum.

Het aantal bevestigde besmettingen in India is zondag de zeven miljoen gepasseerd. Verwacht wordt dat het land, ondanks de recentelijk iets gedaalde dagcijfers, binnenkort de Verenigde Staten (7,7 miljoen bevestigde gevallen) inhaalt als het land met de meeste Covid-infecties. Dagelijks komen er nu ongeveer 70.000 gevallen bij, de piek lag op ruim 97.000. Het aantal aan corona toegeschreven doden in India staat op ruim 108.000, tegenover 214.000 in de VS, al bestaat de kans dat het Indiase aantal een onderschatting is. De overheid wil in juli een vaccin beschikbaar hebben voor 250 miljoen van de 1,4 miljard Indiërs.