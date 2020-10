Economische krimp België heviger dan in Nederland door coronamaatregelen

De economie van Nederland is in het tweede kwartaal van 2020 met 9,4 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In België was de krimp heviger. In het tweede kwartaal kromp de Belgische economie met 14,5 procent. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de data blijkt volgens het statistiekbureau dat hoe zwaarder de coronamaatregelen binnen een sector waren, hoe groter de de economische krimp er was.

In België werden bijvoorbeeld zwaardere coronamaatregelen getroffen in de bouw. Bedrijven werden sneller gesloten en afstand houden werd verplicht gesteld, terwijl dit in Nederland slechts een dringend advies was. Ook werd er in Nederland een doorwerkprotocol gesloten om de sector draaiende te houden. Hierdoor kromp de bouw in Nederland met ‘slechts’ 3,5 procent, terwijl dezelfde sector in België met 15,7 procent slonk. De Belgische bouwproductie lag in april 40 procent lager dan een jaar eerder, die in Nederland daalde amper.

Een ander verschil is zichtbaar in de detailhandel. In België sloten alle niet-essentiële winkels de deuren tussen 17 maart en 11 mei, in Nederland mochten deze winkels gewoon open blijven mits ze zich aan bepaalde voorzorgsmaatregelen hielden. Het gevolg hiervan is terug te zien in de omzet. In april lag die in België bijvoorbeeld 14 procent lager dan in dezelfde maand een een jaar eerder; in Nederland is dat verschil slechts 1 procent.