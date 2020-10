De Amerikaanse president Donald Trump kan niet langer het coronavirus overdragen op anderen. Dat heeft zijn lijfarts Sean P. Conley zaterdag in een persverklaring laten optekenen. Trump, zijn vrouw Melania en verschillende directe medewerkers werden vorige week positief getest op het virus en de president moest drie dagen behandeld worden in een ziekenhuis aan de complicaties ervan.

Inmiddels heeft Trump volgens Conley al meer dan een etmaal geen koorts meer gehad en zijn zijn symptomen op alle vlakken „verbeterd”. Of dat betekent dat Trump nu volledig is hersteld en geen Covid-19 meer heeft, valt uit het bericht van Conley niet op te maken. De coronabesmetting van de president was voor zijn Democratische uitdager Joe Biden reden volgende week donderdag niet met Trump in debat te willen gaan. De president heeft deelname aan het alternatief, een online debat, geweigerd.

In plaats daarvan organiseert de herverkiezingscampagne van Trump de komende week een drietal bijeenkomsten met aanhang. Zaterdag sprak hij vanaf het balkon van het Witte Huis honderden aanhangers toe, zijn eerste openbare optreden sinds het Walter Reed-ziekenhuis hem vorige week zondag ontsloeg. Volgens The New York Times was hij aanvankelijk van plan zich eerst fragiel op te stellen, om vervolgens zijn overhemd los te knopen en het publiek een t-shirt met het logo van Superman te tonen. Daar zag hij op het laatste moment van af.

JUST IN: Dr. Sean Conley says Trump “is no longer considered a transmission risk to others” based on a PCR test conducted this morning pic.twitter.com/zWiLvaLCRb — Jeremy Diamond (@JDiamond1) October 11, 2020

Dit artikel maakt ook deel uit van ons slowblog: Arts: Trump is niet meer besmettelijk