‘Wondermiddel’ kan geen winst maken

Niets minder dan „een wonder”, noemde president Donald Trump het coronamedicijn van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Regeneron dat hij kreeg toegediend, nadat vorige week vrijdag bleek dat hij het virus had opgelopen. Het zou zo snel mogelijk in ieder ziekenhuis verkrijgbaar zijn, zei Trump woensdag in een video, twee dagen nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen. „Ik voelde me direct goed”, zei hij.

Zo zullen beleggers in Regeneron zich ook gevoeld hebben na de videoboodschap van Trump. Het aandeel steeg sterk na de publicatie van het filmpje, nadat het op 2 oktober ook al een sprong maakte toen bleek dat de relatief kleine farmaceut op ‘experimentele basis’ een van de middelen voor de president leverde. De koers van Regeneron is sinds januari ruim 60 procent gestegen, hopend op de vondst van een medicijn tegen Covid-19. Vrijdag handelde het aandeel rond de 600 dollar (ruim 500 euro).

Lastige positie

Maar de lovende recensie van Trump heeft het 30-jaar oude farmaceutische bedrijf in een lastige positie gebracht, analyseerde de Britse zakenkrant Financial Times. Regeneron heeft moeten uitleggen dat het medicijn nog niet volledig is getest, dat het mogelijk niet voor iedereen werkt en – belangrijk detail – dat het überhaupt voor slechts een paar honderd duizend patiënten beschikbaar kan zijn voor het eind van het jaar. Momenteel worden er dagelijks rond de 50.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de Verenigde Staten.

George Yancopoulos, bestuurslid van Regeneron, zei dat het bedrijf zich al voorbereidt op een grote toestroom van verzoeken om het medicijn. „Dit brengt ons zeker in een moeilijke situatie”, zei hij tegenover The New York Times. Een woordvoerder voegde toe dat het hun „eerste prioriteit” blijft om voldoende voorraad te houden voor „gedegen proeven met het medicijn”.

Regeneron, dat vorig jaar een nettowinst van 2,1 miljard dollar behaalde op een omzet van 7,9 miljard dollar, kondigde woensdag – enkele uren na het filmpje van Trump – aan dat het een aanvraag heeft ingediend bij de overheid voor versnelde toestemming van experimenteel gebruik van het coronamiddel. Het is vooral effectief bij patiënten die recent zijn besmet en niet al zelf antistoffen hebben aangemaakt, aldus het bedrijf.

Als het medicijn wordt goedgekeurd, kan het bedrijf direct 50.000 produceren en tegen januari in totaal 300.000 doses. De Amerikaanse overheid heeft recht op deze eerste partijen, als tegenprestatie voor de ruim 500 miljoen dollar subsidie dat het bedrijf kreeg voor onderzoek.

Analisten waarschuwen dat, ongeacht wat er gebeurt na deze eerste productierondes van het medicijn, het lastig kan worden voor Regeneron, (8.100 werknemers) om er een aanzienlijke winst uit te halen. Een expert van het Amerikaanse investerings- en adviesbureau Guggenheim zei tegenover de FT: „Dit is geen product dat een eeuwigdurende cashflow zal genereren. Niet in de laatste plaats omdat bedrijven negatieve media-aandacht krijgen als ze er veel geld mee proberen te verdienen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020