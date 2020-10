Gouverneur Texas mag aantal afleverpunten voor stemmen per post niet inperken

De Republikeinse gouverneur van Texas mag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen het aantal afleverpunten voor via post uitgebrachte stemmen niet beperken tot één per district. Dat heeft een federale rechter vrijdag bepaald. Kiezersgroepen vochten het besluit van de gouverneur aan omdat zij het als voter suppression zagen; het opwerpen van stemobstakels die de verkiezingsuitslag kunnen beïnvloeden.

De rechter gaf deze groepen gelijk. Volgens de rechtbank zou het besluit van de Texaanse gouverneur Greg Abbott tot „verwarring” onder kiezers leiden. Ook zouden kiezers verder moeten reizen en in langere wachtrijen moeten staan vanwege het beperkte aantal afleverpunten. Hierdoor zou het risico op coronabesmettingen toenemen, aldus de rechter.

Gouverneur Abbott had de maatregel naar eigen zeggen doorgevoerd om de kans op stemfraude kleiner te maken. Critici zagen het als een manier om de Democratische presidentskandidaat Joe Biden te benadelen. Vooral in grote steden, waar Democraten traditioneel de meerderheid vormen, zou één afleverpunt onvoldoende zijn. Zo werden in miljoenenstad Houston elf afleverpunten weggehaald. De afleverpunten zijn in het leven geroepen voor kiezers die per post willen stemmen maar er niet op vertrouwen dat de reguliere postdiensten hun ingevulde stembiljet op tijd bezorgen.

Over vermeende zaken van voter suppression worden momenteel meerdere rechtszaken gevoerd in de Verenigde Staten, veelal tegen Republikeinse bewindvoerders. Staten met Democratische autoriteiten doen in de regel beter hun best stemmen per post makkelijker te maken vanwege het coronavirus. Zij beschouwen versoepeling van de regels rondom de verkiezingen als een noodzakelijke verruiming van het stemrecht.

