‘Rechter legt zaak-Taghi neer na ‘onaanvaardbare bejegening’ door advocaten’

De onderzoeksrechter in het grote liquidatieproces Marengo, dat draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, heeft zich teruggetrokken. In een brief aan de rechtbank, die in handen is van Het Parool, zegt de rechter dat de „onaanvaardbare bejegening” door advocaten van de verdachten haar ertoe brengt de zaak neer te leggen. De brief zou op 2 oktober aan de rechtbank zijn gestuurd.

Door het opstappen van de onderzoeksrechter, met een ander woord rechter-commissaris, wordt het proces opnieuw vertraagd. Zittingen die gepland stonden voor oktober en november kunnen niet doorgaan. De wisselwerking tussen rechters, OM en advocaten verloopt al sinds het begin van het Marengo-proces moeizaam, waardoor de zaak al eens vertraging opliep. Zo liet het OM advocaten schaduwen in Dubai, na een tip dat zij mogelijk een afspraak zouden hebben met hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Hoogoplopend conflict

De ruzie waardoor de onderzoeksrechter opstapt, ontstond tijdens de inleidende verhoren, die sinds juli 2019 achter gesloten deuren plaatsvinden. Het kwam tijdens die verhoren tot een hoogoplopend conflict tussen de onderzoeksrechter en advocaat Nico Meijering, wat ging over het door Meijering volledig uitschrijven van de naam van de partner van kroongetuige Nabil B.. Meijering stelde zich van geen kwaad bewust te zijn en eiste excuses. Toen de rechter-commissaris die niet wilde geven, diende Meijering een wrakingsverzoek in dat door een aantal collega-advocaten werd gesteund. De wrakingskamer gaf de strafpleiter ten dele gelijk, maar oordeelde dat er niet genoeg reden was om aan te nemen dat de onderzoeksrechter vooringenomen was.

Het zou tijdens dit wrakingsproces zijn geweest, dat de advocaten zich volgens de terugtrekkend onderzoeksrechter „op een voor mij ongekend harde wijze” hun afkeuring uitten. De advocaten zouden onder meer gesteld hebben dat de rechter het OM stelselmatig bevoordeelde en de getuigen geïntimideerd zou hebben. Hierbij zouden volgens de rechter-commissaris „onbeschaafde opmerkingen en gebaren” zijn gebruikt, die volgens haar onwenselijk waren. Toen de advocaten een bemiddelingspoging weigerden, was dat voor de rechter-commissaris de laatste druppel om op te stappen.

In een reactie aan Het Parool zeggen advocaten Nico Meijering en zijn kantoorgenoot Christian Flokstra dat ze de stap van de onderzoeksrechter niet begrijpen, en dat de brief geen recht doet aan de feiten „en daarnaast de daadwerkelijke oorzaak van het ontstane probleem volledig onbesproken laat: de onterechte en zeer diffamerende kwalificaties van Nico Meijering in een brief aan alle procespartijen”.

Correctie (10 oktober 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van advocaat Christian Flokstra abusievelijk verkeerd geschreven. Dat is hierboven aangepast.