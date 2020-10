Parlement Kirgizië benoemt Sadyr Zjarapov tot premier

De 51-jarige Sadyr Zjarapov wordt de nieuwe premier van Kirgizië, zo meldt persbureau Reuters. Het parlement van het Centraal-Aziatische land heeft dat zaterdag in een speciale stemming bepaald, nadat de eerdere verkiezingsuitslag ongeldig werd verklaard wegens berichten over grootscheepse fraude. Zjarapov werd net als oud-president Almazbek Atambajev eerder deze week uit de gevangenis bevrijd tijdens grote demonstraties in de hoofdstad Bisjkek. Atambajev, op zijn beurt, is zaterdag opnieuw gearresteerd.

Eerder werd al voorgesteld om Zjarapov te benoemen tot interim-premier. Met de definitieve benoeming moet er een einde komen aan de politieke chaos en de grote demonstraties die het land de afgelopen week in hun greep houden. Vrijdag had zittend president Sooronbaj Jeenbekov de noodtoestand al uitgeroepen, waardoor militairen op straat de orde handhaven. Om nieuwe protesten te voorkomen is zaterdag een avondklok ingesteld in de hoofdstad Bisjkek en geldt er een samenscholingsverbod. Met het opnieuw oppakken van zijn politieke tegenstander Atambajev verstevigt president Jeenbekov zijn grip op het land. De nieuw benoemde premier Zjarapov behoort weliswaar ook tot een oppositiepartij, maar wordt door critici gezien als trouw aan de zittende president.

De parlementsverkiezingen van 4 oktober draaiden uit op een machtsstrijd tussen president Jeenbenkov en zijn voorganger Almazbek Atambajev. Volgens de verkiezingsuitslag haalde slechts één oppositiepartij de kiesdrempel, en kregen twee aan Jeenbekov trouwe partijen een meerderheid. Bij de stembusgang zou op grote schaal zijn gefraudeerd, bevestigen ook onafhankelijk waarnemers. Bij het bekend worden van de verkiezingsuitslag bestormden duizenden Kirgiezen het parlement en het presidentieel paleis in Bisjkek en bevrijdden Atambajev. President Jeenbekov droeg de oproerpolitie op geen geweld te gebruiken; later kwam het toch tot geweldsuitbarstingen tussen verschillende politieke groeperingen. Naar schatting vielen zo’n 1.200 gewonden.

Lees ook: Wie heeft de macht in Kirgizië?