Opnieuw bombardementen Nagorno-Karabach, ondanks wapenstilstand

Ondanks een staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn er zaterdag opnieuw doelen bestookt rond Stepanakert, de regionale hoofdstad van de betwiste regio Nagorno-Karabach. Dat meldt persbureau AFP. Om 23.30 uur (lokale tijd) klonken zeven zware explosies, waarop het luchtalarm afging en inwoners zich naar de schuilkelders haastten.

Vrijdag werd onder begeleiding van Rusland een staakt-het-vuren overeengekomen tussen de autoriteiten in Jerevan en die in Bakoe. Het was de bedoeling dat er vanaf zaterdagmiddag niet meer geschoten zou worden, zodat er een gevangenenruil kon plaatsvinden en de lichamen van gesneuvelde militairen konden worden opgehaald. Desondanks beschuldigden beide landen elkaar enkele uren na het ingaan van het bestand al van het schenden ervan. De hoogste Armeense diplomaat die deelnam aan het overleg, stelt volgens AFP zelfs dat het bestand nooit is bekrachtigd.

De enclave Nagorno-Karabach ligt binnen de grenzen van Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door etnische Armeniërs die het gebied in 1991 onafhankelijk verklaarden en er oorlog volgde. Nagorno-Karabach wordt niet als onafhankelijke staat erkend door de internationale gemeenschap. De gevechten van de afgelopen weken kostten aan zeker vierhonderd mensen het leven; met name militairen. Het is de zwaarste geweldsuitbarsting sinds het staakt-het-vuren in 1994; in de oorlog na de onafhankelijkheidsverklaring vielen ongeveer 30.000 doden.

