Noord-Korea toont ‘nieuw wapen’ tijdens grote militaire parade

In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is vrijdag bij een grote militaire parade een nieuwe raket getoond. Wapenexperts verklaren tegenover persbureau Reuters dat het zou kunnen gaan om een nieuwe intercontinentale ballistische raket, hoewel er nog veel onduidelijk is over de werkelijke capaciteit van het wapen. Verder werd een aantal nieuwe raketten met een vastebrandstofmotor getoond - een teken dat Pyongyang nog altijd uitstraalt zijn militaire macht te willen uitbouwen.

De parade, die werd gehouden ter ere van de 75ste verjaardag van de Koreaanse Arbeiderspartij, vond vrijdagavond laat plaats maar werd pas op zaterdagavond door de Noord-Koreaanse staatstelevisie uitgezonden. In een toespraak benadrukte de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bereid te zijn om het nucleaire arsenaal „volledig te mobiliseren” als Noord-Korea van buitenaf wordt bedreigd. Daarnaast sprak Kim de hoop uit dat er spoedig herstel komt in de onderlinge betrekkingen met Zuid-Korea, die

‘Enorme uitdagingen’

Verder sprak Kim vooral over binnenlandse onderwerpen. Zo riep hij de bevolking op om sterk te blijven in deze tijden van „enorme uitdagingen”. Zo wordt de Noord-Koreaanse economie flink getroffen door de economische sancties die onder leiding van de Verenigde Staten zijn ingevoerd, omdat Pyongyang zijn kernwapenprogramma weigert stop te zetten. Daarbij heeft de schaarse handel die Noord-Korea met het buitenland drijft te lijden onder onder de gevolgen van de coronapandemie, waardoor wereldwijd grenzen werden gesloten.

Kim bedankte zijn volk verder dat het zich trouw hield aan de coronamaatregelen, die er volgens hem voor zorgen dat Noord-Korea het coronavirus succesvol buiten de deur heeft gehouden - een claim die door veel analisten in twijfel wordt getrokken.