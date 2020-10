Met de hulp van een sportpsycholoog stunt 19-jarige Iga Swiatek met titel op Roland Garros

Met een grote koptelefoon loopt Iga Swiatek zaterdagmiddag onverstoorbaar het Court Philippe-Chatrier op. Het is onderdeel van haar mentale voorbereiding op wedstrijden. Muziek kan haar kalmeren, of juist wakker schudden. De routine, dit jaar op Roland Garros, is dat ze Welcome to the Jungle van Guns N’ Roses voor iedere partij op zet.

Met succes. Op onbevangenheid en adrenaline wist de Poolse vanuit het niets Roland Garros te winnen, haar eerste titel als proftennisster. In een tegenvallende finale ontmantelde ze de licht gekwetste Amerikaanse Sofia Kenin eenvoudig: 6-4 en 6-1. Ze sprak in de persconferentie van „een levensveranderende ervaring”. Op de nieuwe wereldranglijst stijgt Swiatek maandag naar de zeventiende plaats, ze stond 54ste.

Swiatek is de eerste Poolse grandslamwinnaar ooit, man of vrouw. Polen is als tennisland al langer in opmars en had eerder in Wimbledon-finalist en voormalig nummer twee van de wereld Agnieszka Radwańska een wegbereider, die echter nooit uitgroeide tot gevierd kampioene. Zij stopte twee jaar terug, al op haar 29ste.

Vader was toproeier

Swiatek is geboren in Warschau en woont in een dorp ten zuiden van de hoofdstad. Haar vader, Tomasz Swiatek, was een toproeier en kwam uit op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Hij stimuleerde zijn dochters – Iga Swiatek heeft een oudere zus – een individuele sport te kiezen omdat je daarin meer invloed zou hebben op je eigen succes.

„Hij leerde mij hoe als professional te leven”, zei Swiatek zaterdag. „Hij heeft mij zo opgevoed dat ik mij vertrouwd voel op de baan.”

Ze bewerkstelligde in het vochtige, koude Parijs een ongekende krachttoer. Swiatek verloor geen set en is de eerste die dat presteert sinds de Belgische Justine Henin in 2007. Meeste indruk maakte haar overwinning in de vierde ronde op de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep, de oud-winnaar won maar drie games. In zeven wedstrijden verloor Swiatek slechts 28 games.

Met 19 jaar en 132 dagen is ze de jongste winnaar in Parijs sinds 1992, met de destijds achttienjarige Monica Seles. Tot twee weken terug was ze weliswaar een talentvolle, maar betrekkelijk onbekende speelster. Half september werd Swiatek in de tweede ronde in Rome nog uitgeschakeld door de Nederlandse Arantxa Rus – hetzelfde toernooi waar Kenin met 6-0 en 6-0 van Victoria Azarenka verloor.

Iga Swiatek viert haar overwinning in de finale van Roland Garros op Sofia Kenin. Foto Martin Bureau/AFP

Het illustreert eens te meer de grilligheid in het vrouwentennis, waarin niemand er bovenuit steekt. De laatste vijftien grand slams kenden liefst twaalf verschillende winnaars. De ene uitleg is dat het veld competitief is, waarbij deze run van Swiatek toont dat bijna iedereen een grand slam kan winnen. Maar het laat ook zien dat de topspelers op de belangrijkste toernooien niet hun topniveau halen.

Het potentieel van Swiatek was bij ingewijden bekend, met name op gravel. Vorig jaar haalde ze al de vierde ronde in Parijs, evenals begin dit seizoen op de Australian Open. Ze oogt rank en atletisch en speelt aantrekkelijk, agressief tennis met veel variatie. Met haar dominante forehand, met veel topspin, kan ze grote druk uitoefenen, afgewisseld met soms dodelijke dropshots.

Mental game

Maar meest fascinerend is haar ontwikkeling naast de baan. Al op jonge leeftijd verdiepte ze zich in de psychologische kant van tennis – in veel opzichten een mental game. Sinds twee jaar werkt ze intensief samen met sportpsychologe Daria Abramowicz; daarvoor werd ze al door andere specialisten begeleid. Swiatek: „Ik weet niet hoe ik ertoe kwam toen ik jong was, maar ik wilde altijd al met een psycholoog werken, omdat ik denk dat het een groot onderdeel is.”

Swiatek had in de jeugd moeite met het controleren van haar emoties en raakte soms gestrest. Abramowicz overtuigt haar „in het hier en nu te leven”, vertelde de psychologe afgelopen week in de podcast No Challenges Remaining. Daarbij is het van belang dat Swiatek zich voornamelijk richt op haar techniek en tactiek, de „zaken die echt een verschil maken”, vertelde de tennisster.

Ander aspect is dat ze de verwachtingen laag houdt. Zo had ze zich voor de halve finale ingeprent dat het om een partij in de eerste ronde ging. „Het is makkelijk om te zeggen dat je niet denkt dat je de halve finale speelt, maar het zit ergens in je achterhoofd. Het punt is dat je je niet op die gedachten moet concentreren.”

Het center court van Roland Garros, Philippe Chatrier, tijdens de vrouwenfinale tussen Iga Swiatek en Sofia Kenin. Foto Alessandra Tarantino/AP

Daarnaast visualiseert Swiatek wedstrijden en mediteert ze. Opvallend is dat Abramowicz ook met haar meereist naar toernooien, wat ongebruikelijk is in de samenwerking tussen psycholoog en individuele sporter. „Ik wil een sporter in zijn of haar war zone zien”, zegt Abramowicz. „Het is heel belangrijk voor mij om met haar mee te reizen.”

Swiatek presenteerde zich in Parijs als een ontwapenende, intelligente en vrolijke nieuwe ster aan het tennisfirmament. Eerder dit jaar rondde ze haar eindexamens voor de middelbare school af, in de maanden dat het tennis stil lag door het coronavirus. Ze geeft zichzelf twee jaar om te zien hoe ze zich ontwikkelt in het profcircuit, zei ze eerder in het toernooi in een interview. Als haar ranking laag zou blijven, wilde ze mogelijk stoppen en gaan studeren.

Toen nog niet wetende dat ze het toernooi zou winnen.