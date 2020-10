Herfstvakantie: niet welkom over de grens, te koud om te kamperen

Ze wilden nu wel eens een vakantie die wel door ging. Edwin en Judica ten Hoove uit Groningen hadden voor de meivakantie een mooie all-inclusive reis naar Cyprus geboekt, maar die ging vanwege corona niet door. Daarna de Romereis van hun dochter, daar kon een streep doorheen. De zomervakantie naar Kroatië; geannuleerd. Stapels met vouchers hebben ze nu, maar vakantie gevierd, dat niet.

Nu is het toch gelukt. Het gezin Ten Hoove zit met vier puberkinderen een lang weekend in vakantiepark Center Parcs De Eemhof in Zeewolde. „Het was telkens dat je je ergens op verheugt en dat het dan niet doorgaat. Dat wilden we niet meer”, zegt Edwin ten Hoove. „Dit ging in ieder geval wel door.” Ze zijn gaan zwemmen in het tropisch zwemparadijs, winkelen in Utrecht en daarna eten bij een Italiaan, en, zegt Judica ten Hoove, „heel veel borrelen”.

Test- of quarantaineplicht

In de regio Noord is de herfstvakantie begonnen, regio Midden en Zuid volgen volgende week. Dus willen veel Nederlanders erop uit. Alleen: waar kunnen ze heen? De buurlanden hebben Nederland als ‘code rood’ bestempeld en hanteren een test- of quarantaineplicht voor Nederlandse toeristen. Hetzelfde geldt voor Italië. Voor andere populaire vakantielanden als Spanje en Frankrijk geldt een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Lees ook: Herfstvakantie in België? Niet dus!

Veel Nederlanders kiezen daarom een vakantie in eigen land. „Het aantal boekingen van Nederlandse gasten is sterk gestegen”, zegt Geert Dijks, directeur van brancheorganisatie Hiswa-Recron. Die stijging is zeer welkom voor de sector. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) komen er dit jaar ruim 70 procent minder internationale bezoekers naar Nederland. Hiswa-Recron schat dat het verlies aan omzet door annuleringen van Duitse en Belgische gasten in de periode september tot en met december, normaal goed voor 600.000 bezoekers en 2,5 miljoen overnachtingen, zo’n 83 miljoen euro bedraagt. Nederlandse toeristen compenseren dat maar ten dele. „Ik denk dat er een gat van 30 tot 40 miljoen overblijft”, zegt Dijks.

Lees ook dit verhaal over de toerismesector uit april: ‘De meivakantie beschouwen we als verloren’

Lege pont

Vooral grote bungalowparken zijn in trek. Voor kamperen is het inmiddels te koud, en vakantiegangers willen wel wat te doen hebben op de plek van hun vakantie, zegt Dijks. „Vanwege het coronavirus zijn mensen terughoudender dan in andere jaren. Ze willen niet naar de centra van drukke steden, maar ze blijven in de buurt van hun vakantiehuisje.”

Dat merken ze ook bij Center Parcs. Op de pont die net vertrekt om het Eemmeer over te steken naar Spakenburg staat slechts een handjevol mensen. „De overtocht is de afgelopen drie weken maar weinig geboekt”, zegt het meisje achter de kassa.

Toen het vakantiebedrijf in een enquête de gasten vroeg welke voorzieningen ze het belangrijkst vonden, werd de supermarkt het vaakst genoemd. Miranda Koerts uit het Friese Gorredijk heeft net boodschappen gedaan in Daily Food, de kleine supermarkt in De Eemhof die wordt gerund door het interne cateringbedrijf. Ze gaat vanavond met de hele familie, twaalf mensen verdeeld over twee huisjes, gourmetten. „We willen niet in een restaurant het risico opzoeken”, zegt Koerts, die in de zorg werkt. „Het is niet dat ik me hier onveilig voel, maar ik vind dat ik me verantwoordelijk moet gedragen.”

De zangshow trekt rond

Het park heeft verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De liveshows – voor volwassen de zangshow Wash-O-Matic en voor de kleintjes kindermascotte Orry & Friends – zijn niet in een grote zaal, maar trekken rond om op te treden voor kleine groepjes. De grote familiequiz, normaal een publiekstrekker, kan via de tv in het huisje gespeeld worden. Voor de restaurants, het zwembad en het bowlen moet een tijdvak gereserveerd worden. Dat leidt hier en daar tot teleurstellingen. „Toen ik vanochtend op de app keek voor het zwembad, kon ik alleen nog maar ‘s avonds laat reserveren”, zegt Maurice den Blanken uit Haarlem, die naar zijn paintballende kinderen staat te kijken. „En ik had wel lekker uit eten gewild, maar alle restaurants zijn volgeboekt.”

Dringend advies

Ook hangt overal het „dringende advies” om binnen een mondkapje te dragen. Het park volgt daarin de lijn van het kabinet, zegt woordvoerder Marthijn Tabak. Niet iedereen volgt dat advies op. „Ik ben er niet volledig van overtuigd dat het helpt”, zegt een man die net uit de supermarkt komt, en anoniem wil blijven omdat hij een opleiding bij de politie volgt. „Ik weet dat de politie een voorbeeldfunctie heeft, maar ik wil het nog niet.” Zijn schoonmoeder draagt er wel een. „Ik vind het zelf wel prettig. Het is denk ik een generatieverschil.”

Ondanks de toestroom van Nederlanders zit het park niet vol; er verblijven dit weekend zo’n 2.500 gasten terwijl de maximumcapaciteit 3.000 is. Veel Nederlanders boeken hun vakantie pas last minute, ziet het NBTC. Een kwart van alle mensen met vakantieplannen heeft de vakantie nog niet geboekt. En ook bij Center Parcs merken ze dat. Tabak: „Normaal worden dit soort verblijven maanden van tevoren geboekt. Nu wachten mensen tot het laatste moment.”