Naast de badkamerspiegel in het keurige Duitse plattelandshotelletje hangt een briefje. Zonder bril kan ik net lezen: „Looking for Fun?” Eronder staat in kleinere letters waarschijnlijk een telefoonnummer, maar dat kan ik niet meer ontcijferen. Ik vind het nogal frivool voor deze omgeving van wijnboeren en de bietencampagne.

Met bril lees ik later: „Looking for Fön?” Daaronder een verwijzing naar het badkamerkastje.

