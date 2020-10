‘Facebook en Insta geven me knipklanten en dates’

Lynne Stolwijk (43) gebruikt Facebook om te verkopen. „Ik begon ermee omdat ik geld nodig had. Dat er zoveel moois uit zou ontstaan, had ik nooit verwacht. Facebook heb ik nog voor de groepen, vooral gericht op het verkopen van spullen. Drie jaar geleden begon ik mijn kleding en schoenen te verkopen in de groep Amsterdam Yard Sale en schreef ik wat simpele grapjes bij mijn advertenties. Er kwam onwijs veel reactie vooral op mijn tekstjes erbij. Die werden steeds belangrijker. Inmiddels heb ik ruim 400 advertenties gemaakt. Mensen herkennen zich in mij, omdat ik zo open ben, denk ik. Ik ken weinig schaamte, dus schrijf gerust dat iets m’n tieten plet of dat je m’n rollen kunt tellen.”

„Aan het verkopen heb ik veel meer dan alleen geld overgehouden. Mensen die iets op komen halen, blijven soms urenlang kletsen. Het komt wel eens voor dat we hup onze schoenen uittrekken en met een wijntje op de bank belanden. Zo heb ik zelfs een nieuwe vriendschap gesloten. Ik ben zelfstandig kapper en via de groep stromen ook veel nieuwe knipklanten binnen. Op straat word ik wel eens aangesproken door mensen die me herkennen en mannen vragen me mee uit in privéberichten. Ze zijn helaas nooit leuk genoeg. Ik heb zelfs een online column en rolletje in een Calvé commercial gekregen doordat mensen me opmerkten in Yard Sale.”

‘Inmiddels heb ik ook aardig wat volgers op Instagram. Tijdens corona ben ik begonnen met vlogs in m’n stories. En in de privéchat voer ik soms lange gesprekken met vreemden. Bijzonder om ineens iets dieps te bespreken met een onbekende. Op mijn vlogs krijg ik veel respons. Ik probeer gewoon mezelf te zijn, maar ik vind het belangrijk dat iets grappig is. Hoe suf dat ook klinkt. Als kind hield ik al van aandacht en nog steeds sta ik graag in de belangstelling. Voorheen kreeg ik die aandacht via datingapps zoals Tinder. Op Instagram voel ik me op een positievere manier gezien. Mijn plan is om ook vlogs op YouTube te maken. Ik hoef geen Monica Geuze te worden, maar wil een normaal, herkenbaar leven laten zien, met alle bloopers die daar ook bij horen.”

„Ik denk eraan om in die video’s mijn dagelijkse gang te laten zien, eten is daarin heel belangrijk. Ik kijk zelf ook graag kookprogramma’s van onder anderen Nigella Lawson. Maar ik hou ook erg van tv-programma’s becommentariëren. Dat doe ik nu in m’n Stories en het werkt heel goed. Een datingprogramma als Lang leve de liefde is daar perfect voor. Geweldig om te zien hoe mensen met elkaar communiceren. Ik kan me zó verbazen. Hoe kunnen mensen aan zoiets meedoen en gewoon niks tegen elkaar zeggen?!”

„Menselijk gedrag vind ik het interessantste dat er bestaat. Daarom past het zo goed bij mij om kapper te zijn. Voor mij gaat meer om de mensen dan om het haar. Meer dan de helft van mijn werk is kletsen. Als ik geen klik heb met iemand, past een klant niet bij mij. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn en zou gek worden als ik steeds nepgesprekjes over het weer en de vakantie moest voeren. Mijn grootste compliment is als een klant me vertelt dat ‘ie het normaal heel ongemakkelijk vindt in een kappersstoel, maar bij mij niet.”

Lynne Stolwijk (43) Kijken: „Vooral TLC via Dplay. Programma’s zoals Love after lockup over vrouwen die met gevangenen schrijven, vind ik het leukste ooit.” Lezen: „Zelfhulpboeken, zoals Liefdesbang van Hannah Cuppen of spiritueel werk van Eckhart Tolle. Boeken luisteren vind ik nog fijner.” Luisteren: „Soul en R&B, van Mary J. Blige, Jill Scott.” Liken: ,,Pagina’s met memes, maar ook @laviesanne die grappige filmpjes maakt en mensen met een fijne energie zoals @iamtabithabrown.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020