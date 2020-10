Overheid zal meebetalen aan schadeclaims onvoorziene bijwerkingen coronavaccin

Wielrenner Simon Yates test positief op coronavirus en verlaat Giro d’Italia

De Britse wielrenner Simon Yates is positief getest op het coronavirus en verlaat daarom de Giro d’Italia. Dat heeft zijn ploeg Mitchelton-Scott zaterdag bekendgemaakt. Yates is de eerste klassementsrenner die zich terugtrekt uit de Ronde van Italië vanwege een besmetting met het virus. In de Tour de France in september testte geen enkele wielrenner positief.

De 28-jarige Yates kreeg na de zevende etappe vrijdag milde klachten. Een sneltest wees op besmetting met het coronavirus, waarna Yates in zelfisolatie ging in zijn hotelkamer. Een PCR-test toonde later ook besmetting met het virus aan. Yates werd voorafgaand aan de Ronde van Italië gezien als een van de favorieten voor de eindoverwinning, maar verloor in de derde etappe veel tijd. Hij stond vrijdag op de 21e plek.

„Simons gezondheid blijft onze voornaamste zorg”, aldus de ploegdokter van Mitchelton-Scott. „Gelukkig blijven zijn symptomen erg mild en verkeert hij verder in goede gezondheid.”

Geen van de andere wielrenners van het team testten positief. Zij hebben daarom toestemming door te gaan met de wedstrijd. Yates’ ploeggenoten zullen de komende dagen vaker getest worden, laat Mitchelton-Scott weten. Zaterdag rijden zij de achtste etappe van de Giro d’Italia.