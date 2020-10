‘Buitenlandse Zaken financiert voormalige jihadistenwoordvoerder’

Buitenlandse Zaken financiert sinds 2018 indirect de voormalige woordvoerder van de Syrische jihadistische groepering Ahrar al-Sham. Dat meldt Argos zaterdag. Deze Syrisch-Spaanse Labib al-Nahhas werkt nu voor een burgerrechtenbeweging, aldus het onderzoeksjournalistieke radioprogramma.

Al-Nahhas was volgens Argos tot begin 2017 woordvoerder en ‘buitenlandchef’ van Ahrar al-Sham, een jihadistische groepering die de Nederlandse rechter vorig jaar kwalificeerde als terroristisch. Toen werden twee Nederlandse Syriëgangers veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat zij deel hadden uitgemaakt van Ahrar al-Sham.

Uit vertrouwelijke documentatie van Buitenlandse Zaken blijkt volgens Argos dat het ministerie voor de periode 2018-2021 meer dan twee miljoen euro subsidie heeft uitgekeerd of toegewezen aan de in Brussel gevestigde organisatie European Institute of Peace (EIP). Een groot deel van dit geld zou gaan naar de burgerrechtenbeweging Syrian Association for Citizen’s Dignity, waarvan Al-Nahhas programmadirecteur is. Al-Nahhas krijgt bovendien gemiddeld minimaal tien dagen per maand een vergoeding van 700 euro per dag omdat hij EIP adviseert, schrijft Argos.

Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen opheldering van Buitenlandse Zaken over de financiële banden. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemt die op Twitter „zeer zorgwekkend”.

‘Vreedzame oplossingen’

Buitenlandse Zaken zegt, toen het besloot om EIP te financieren, niet te hebben geweten dat Al-Nahhas een verleden bij Ahrar al-Sham had. Wel benadrukt het ministerie dat Al-Nahhas in november 2016 is weggegaan bij Ahrar al-Sham en zich sinds 2017 inzet „voor vreedzame oplossingen in Syrië, met name de bevordering van veilige terugkeer van ontheemden en vluchtelingen”. Al-Nahhass zelf bevestigt tegen het radioprogramma dat hij betaald werk doet voor het EIP, maar stelt dat de genoemde bedragen „niet correct” zijn.

Internationaal is er debat over of Ahrar al-Sham al dan niet als terroristisch gezien moet worden. Onder meer Rusland wilde in 2016 dat de groep op de terrorismelijst van de Verenigde Naties werd geplaatst. Dit werd tegengehouden door westerse landen, die de organisatie toentertijd als een nuttige pion zagen om in Syrië tot een staakt-het-vuren te komen.

In een Kamerbrief uit mei 2019 verwees minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) naar deze internationale discussie in reactie op vragen van de Tweede Kamer over Ahrar al-Sham. Blok noemde de organisatie toen niet terroristisch maar schreef wel dat zij een „duidelijke jihadistische en salafistische achtergrond” heeft en wordt gezien als „een voormalig samenwerkingspartner van terroristische en jihadistische groepen als Al-Nusra”.