‘Boeteplan’ houdt vertrek Unilever spannend tot einde

Voor het einde van dit jaar moet het rond zijn: dan wil Unilever, op papier althans, een volledig Brits bedrijf zijn. Geen Nederlands hoofdkantoor meer, geen Nederlands aandeel. Dat maakt het makkelijker, zegt Unilever, om bijvoorbeeld overnames te doen.

Deze ‘simplificatie’, aangekondigd in juni, lijkt volgens plan te verlopen. De Nederlandse aandeelhouders zijn in overgrote meerderheid akkoord gegaan. De Britten moeten nog stemmen, maar ook daar wordt geen noemenswaardige tegenstand verwacht.

Is er dan niets dat Unilevers vertrek uit Nederland nog in de weg kan staan? Jawel, zei het bedrijf in augustus: als het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels wordt aangenomen. Want dan zou Unilever (52 miljard omzet in 2019, 5,6 miljard winst) een ‘vertrekheffing’ van 11 miljard euro moeten betalen voor het verplaatsen van het Nederlandse hoofdkantoor. In dat geval is de verhuizing niet langer „in het belang” van Unilever en zijn aandeelhouders.

Dat wetsvoorstel werd vrijdag, drie dagen voor de Britse aandeelhouders op 12 oktober stemmen, bij de Tweede Kamer ingediend. Doel is een ‘eindafrekening’ presenteren aan bedrijven die hun hoofdkantoor verplaatsen naar landen die geen dividendbelasting heffen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

Formeel treft de wet alle bedrijven met zulke plannen, maar in de praktijk komen er maar twee in aanmerking: Unilever en Shell, dat ook overweegt zijn Nederlandse hoofdkantoor op te zeggen. Met deze initiatiefwet wil GroenLinks een stokje steken voor wat de partij „een dividendvlucht” noemt.

Heeft Snels een kans in de Kamer? Wie de reactie van de Raad van State leest, zou denken van niet. De kritiek van de belangrijkste juridische adviseur van kabinet en parlement, meegeleverd met het wetsvoorstel, is opvallend hard.

De Raad van State noemt de vertrekheffing „niet verantwoord”, omdat de kans „aanzienlijk” is dat het plan juridisch niet houdbaar is. Het zou niet voldoen aan Europese belastingregels. Ook de beroepsvereniging van belastingadviseurs NOB was zeer kritisch.

Maar Snels wijst erop dat hij naar aanleiding van die kritiek aanpassingen heeft gemaakt. Zo geldt de wet nu niet meer alleen voor multinationals, zoals eerst wel het geval was. Ook zegt hij dat de Raad van State zijn voorstel verkeerd geïnterpreteerd heeft. Hij betwist dat het voorstel een belasting is voor de vennootschap zelf, waardoor het tegen EU-belastingregels zou ingaan. Volgens hem is de heffing voor de aandeelhouders. Dát mag volgens Snels wel.

Critici zijn bang dat de wet grote bedrijven afschrikt die zich mogelijk in Nederland zouden willen vestigen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW spreekt van een ‘Hotel California-wet’, naar het beroemde Eagles-nummer: ‘You can check out any time you like, but you can never leave’. Regeringspartij VVD deelt de zorgen over het zogeheten Nederlandse vestigingsklimaat. Een Kamerlid noemt het plan om die reden „killing”.

Het Financieele Dagblad citeerde vrijdag minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) die zei nog niet eerder zo’n kritisch advies te hebben gezien. „Ik constateer dat de Raad van State een waardering geeft waar het bloed ongeveer uitdruipt.”

Maar het grote bedrijfsleven is niet meer zo populair in Den Haag, zeker als het om belastingen gaat. Mogelijk is het om die reden dat een deel van de Kamer het wetsvoorstel niet op voorhand afserveert.

Niet alleen op links is er steun, zoals SP-Kamerlid Renske Leijten, die het „heel logisch” noemt dat Unilever bij vertrek „afrekent aan de grens”.

Maar ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg noemt Snels wet „interessant”. Hij moet het nog goed bekijken, zegt Van Weyenberg, maar hij steunt „het doel, namelijk het dichten van een belastinglek als heel grote bedrijven naar een land vertrekken zonder dividendbelasting”. En Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie spreekt van „een interessante gedachte”, al zegt hij ook dat hij „de details” nog niet goed genoeg heeft kunnen bestuderen.

Unilevers ‘simplificatie’ is inmiddels een soap die al jaren duurt – en het is niet voor het eerst dat die soap een flinke Haagse component krijgt.

Nadat het levensmiddelenbedrijf in 2017 een vijandige overname van de Amerikaanse concurrent Kraft-Heinz van het lijf wist te houden, beloofde het de ‘duale structuur’ onder de loep te nemen. Die bestond al sinds de fusie van de Nederlandse Margarine Unie en het Britse Lever Brothers 1930.

Maar het oorspronkelijke plan, dat in 2018 werd gepresenteerd, was juist om volledig Nederlands te worden. Het Londense hoofdkantoor zou niet langer een hoofdkantoor zijn, het Britse aandeel zou verdwijnen. Maar Unilever (155.000 werknemers in 2019) bleek de tegenstand onder beleggers in het Britse aandeel – Unilever plc – flink te hebben onderschat.

Een belangrijk bezwaar was de Nederlandse dividendbelasting. Premier Mark Rutte (VVD) had destijds keihard gevochten voor afschaffing, maar definitief was het nog niet.

Onprettig, vonden beleggers. Het verzet werd zo fel dat Unilever het überhaupt niet meer tot een stemming durfde te laten komen. In oktober 2018 kondigde het aan dat de keuze voor Nederland van de baan was. Niet veel later ging de afschaffing van de dividendbelasting ook van de baan.

Twee jaar later is Unilever inmiddels ver gevorderd op zijn ‘Britse route’. Nadat de Britse aandeelhouders maandag zeer waarschijnlijk vóór de verhuizing stemmen, buigt het Britse Gerechtshof zich nog over de kwestie: bij een goedkeuring staan daar de seinen op groen.

In de tussentijd is de vraag hoe snel Snels’ initiatiefwet in de Tweede Kamer op de agenda komt te staan. Waarschijnlijk hoopt ook Unilever dat dat niet lang op zich laat wachten. Want het bedrijf heeft nu een harde deadline: de herstructurering is gebaseerd op Europese wetgeving en na 31 december wacht mogelijk een harde Brexit. En daarna zou Unilever wéér opnieuw moeten beginnen.

