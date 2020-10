Armenië en Azerbeidzjan kondigen staakt-het-vuren af

Armenië en Azerbeidzjan leggen vanaf zaterdagmiddag lokale tijd de wapens neer in Nagorno-Karabach. Dat heeft de Russische minister van Buitenlands Zaken Sergej Lavrov bekendgemaakt volgens persbureau AP. Rusland had de twee landen bijeengeroepen in Moskou om te praten over een wapenstilstand.

Tijdens het staakt-het-vuren zullen er gevangenen uitgewisseld worden en kunnen de lichamen van gevallen soldaten opgehaald worden. In de verklaring staat dat de wapenstilstand de opmaat moet zijn naar verdere vredesonderhandelingen. In Nagorno-Karabach werd sinds eind september gevochten tussen de twee landen. Bij die gevechten kwamen bijna vierhonderd mensen om het leven, waarvan het merendeel militairen.

Hoewel steden buiten de regio ook werden getroffen, vond het merendeel van de gevechten plaats in Nagorno-Karabach, wat officieel onderdeel is van Azerbeidzjan. Er wonen echter vooral etnische Armeniërs, die in 1991 een onafhankelijke staat uitriepen. De republiek wordt niet erkend door de internationale gemeenschap.