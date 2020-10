Zo vallen verlichtingsdenkers van hun voetstuk

Op weinig plekken woedt de beeldenstorm zo hevig als aan de overkant van het Kanaal. De laatste episode speelt zich af in Edinburgh, waar de universiteit recent besloot een gebouw niet langer te vernoemen naar de filosoof David Hume, een van de grote figuren van de Verlichting. Uit onderzoek was gebleken dat hij adviseerde bij de aankoop van een plantage waar slaven werkten.

Nu waren die recente ontdekkingen niet doorslaggevend, want het was bekend dat Hume deelde in de raciale vooroordelen van zijn tijd. In zijn essay Of National Characters (1741) staat een voetnoot: „Ik ben geneigd te denken dat negers van nature inferieur zijn aan blanken. Er is vrijwel nooit een beschaafde natie geweest met die kleur, en zelfs geen individu dat vooraanstaand was in doen of denken.”

Alsof het niet pijnlijk genoeg is voegt Hume toe: „In Jamaica schijnen ze het te hebben over een neger die geleerd is; maar het is waarschijnlijk dat hij wordt bewonderd vanwege geringe verdiensten, zoals een papegaai die een paar woorden kan uitkramen.” Daarmee doelt hij op de uit Jamaica afkomstige dichter Francis Williams, die in Cambridge had gestudeerd.

We kunnen een lange lijst aanleggen met uitlatingen van belangrijke verlichtingsdenkers, die we nu zonder meer als racisme zouden zien. In Duitsland is een debat gaande over Immanuel Kant. In zijn antropologie hanteert hij een indeling in rassen, die voor hem niet noodzakelijk op een hiërarchie duidt. Maar in enkele geschriften omschrijft hij de blanken wel als superieur.

Het wereldbeeld van de verlichtingsdenkers werd mede gevormd door het werk van de natuurvorser Carl Linnaeus (1707-1778). Hij onderscheidt ‘de witte Europeaan’, de ‘roodachtige Amerikaan’, de ‘geelachtige Aziaat’ en de ‘zwarte Afrikaan’. Uiterlijke kenmerken wezen op mentale verschillen. Zo ontstond een biologisch verankerde rangorde van rassen. Later gold die rangorde ook voor Europeanen die werden onderverdeeld in Noordelijk, Alpine en Mediterraan.

Wat ooit wetenschap was, raakt vanaf het begin van de twintigste eeuw in diskrediet. Hume ontmoette in zijn tijd al kritiek, maar een mijlpaal in de ontmanteling van het ‘verlichte’ racisme is The Mind of Primitive Man van Franz Boas. In dat boek uit 1911 trekt hij biologie en cultuur uiteen: niet aangeboren kenmerken maar historische omstandigheden zijn bepalend.

De geschiedenis van de Verlichting is tegenstrijdig: naast radicale ideeën over gelijkheid treffen we een rechtvaardiging aan van raciale ongelijkheid. Dat leidt naar de vraag of we een denker als Hume nog op een voetstuk moeten plaatsen. Volgens de studenten in Edinburgh niet. Ze zeiden zich „onveilig” te voelen bij de naamgeving en het universiteitsbestuur was het met hen eens.

Vooropgesteld: deze discussie is nodig. Het gelijk ligt bij degenen die zeggen dat we dit verleden niet genoeg tot ons laten doordringen. Zeker, de gewraakte passages bij Hume en Kant zijn bekend, maar de denkbeelden over een rangorde van rassen verdienen meer aandacht. Dan blijkt hoe wijdverbreid die ideeën waren.

Het kost me ook minder moeite om het gelijk te zien van degenen die aandringen op het verwijderen van bijvoorbeeld Leopold II uit het straatbeeld. Die Belgische vorst voerde in Congo een schrikbewind. Waarom zouden we zo’n tirannieke heerser eren? Laten we het daar over hebben zonder dat mensen zelf de sloophamer ter hand nemen.

Maar afgezien van zulke pertinente voorbeelden kunnen we beter nieuwe namen introduceren dan oude verwijderen. Zo maken we de ruimte van het samenleven groter. Dat geldt zeker voor de verlichtingsdenkers. Met alle tegenstrijdigheden vertegenwoordigt deze filosofie onmiskenbaar een vooruitgang. Het idee van wereldburgerschap wil voorbij etnische of nationale verschillen de mensheid als een geheel zien.

Filosofen als Hume en Kant hebben bijgedragen aan de gelijkwaardigheid uit naam waarvan de opstand tegen het kolonialisme vorm kreeg. Dat begon met de Amerikaanse Revolutie: „All men are created equal.” Het idee van een universele menselijke natuur ondermijnde stap voor stap de rechtvaardiging van raciale ongelijkheid. Later konden leiders van de dekolonisering in andere delen van de wereld deze beginselen richten tegen hun overheersers.

Daarom is het onverstandig om de naam van Hume te verwijderen. Wie trouwens denkt dat het daarbij blijft: de ene vereffening roept de andere op. In een andere Britse stad, Leicester, werden handtekeningen verzameld tegen een standbeeld van Gandhi. Die liet zich in zijn jonge jaren denigrerend uit over zwarte medeburgers. Een beeldenstorm beginnen is gemakkelijk – het is moeilijk om die te beëindigen.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies.