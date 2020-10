Wie groeit, vindt gulle beleggers

Internationale kapitaalverschaffers keken afgelopen donderdag verlekkerd naar Amsterdam. Wat gebeurt daar toch?

Er was, opnieuw, een Nederlands bedrijf doorgegroeid tot een waarde van meer dan een miljard dollar. Dan ben je een eenhoorn, zoals financiers en ondernemers in tech-mekka Silicon Valley dat noemen. Dat geeft status bij de gisse geldschieters die loeren op de volgende succesverhalen.

MessageBird, een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat, simpel gezegd, een platform is van communicatiediensten, is nu 3 miljard dollar (2,5 miljard euro) waard.

Economische crisis, welke crisis?

Donderdag maakten MessageBird (opgericht: 2011) en een aantal grote investeerders uit Londen, New York en Silicon Valley bekend dat zij 200 miljoen dollar (170 miljoen euro) in het bedrijf hadden gestoken. Daarmee zijn de eerdere plannen van oprichter Robert Vis van de baan om met het bedrijf naar de beurs te gaan. Hij heeft nu genoeg geld om rap verder te groeien. De omzet was vorig jaar 191 miljoen euro. Het nieuwe geld moet groei financieren, waaronder een verdrievoudiging van het aantal werknemers (eind 2019: 309).

Op basis van het bedrag van hun investering en het aandelenkapitaal dat zij daarvoor gekocht hebben, becijferen de beleggers wat een bedrijf waard is. Overigens maken ze die gedetailleerde cijfers niet openbaar. Vertrouwelijke informatie.

De miljardenwaarde van MessageBird onderstreept het verwarrende en tegenstrijdige aan deze economische crisis. Ministers proberen met tientallen miljarden euro’s loonsubsidies en garanties de economische krimp te bestrijden en banen te redden.

Maar het zijn ook de maanden waarin Nederlandse en internationale kapitaalverschaffers zonder blikken of blozen 10 miljoen, of 20 miljoen, of 100 miljoen of 200 miljoen dollar op tafel leggen voor investeringen in snel groeiende en veelbelovende bedrijven. Bedrijven waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord, maar waarvan ze diensten wel gebruiken.

Neem MessageBird als voorbeeld en vergelijk het met KLM. De verschillen zijn groot. Iedereen kent de nationale luchtvaartmaatschappij die in de coronacrisis is gered door de Nederlandse overheid. KLM is met een steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro overeind gehouden. En dat bedrag zou, gezien de economische schade van de tweede coronagolf, weleens niet genoeg kunnen zijn. KLM maakt deel uit van Air France-KLM. Dat concern is op de beurs in zijn geheel nu 1,38 miljard euro waard. MessageBird bijna het dubbele.

Wat is het verschil? De klanten van KLM zitten thuis en vliegen niet. De ongeveer 15.000 bedrijven die klant zijn van MessageBird zien dat hún klanten ook thuis zijn, maar die communiceren nu met hen op alle mogelijke kanalen, van WhatsApp en sms tot WeChat. En MessageBird is het communicatieplatform dat de miljardenstroom van berichten allemaal regelt. Niet sexy, wel slim. Zoals het motto van oprichter Vis luidt: getting shit done.

De kloof in de waarde tussen KLM en MessageBird weerspiegelt de groeimogelijkheden die beleggers zien. Daarbij laten zij zich de laatste maanden juist leiden door wat er sinds de coronacrisis in de ‘witteboordeneconomie’ en op Wall Street is gebeurd. Bedrijven die thuiswerkende mensen op een of andere manier faciliteren zijn de favoriet geworden van beleggers. De omslag naar op afstand werken zou weleens een blijvertje kunnen zijn, is de redenering. Ondernemingen in de techsector staan in de rij voor een beursnotering en beleggers zijn gretig.

Amsterdam, platformstad

De waarde die beleggers op MessageBird hebben geplakt onderstreept ook de opmerkelijke kracht van Amsterdam en Nederland als broedplaats en groeiversneller. Amsterdam heeft internationaal naam gemaakt met zijn starters in de platformeconomie.

Op de mondiale ranglijst van het Amerikaanse adviesbedrijf Startup Genome staat Amsterdam inmiddels bij de drie aantrekkelijkste Europese steden om van een starter een wereldbedrijf te maken. Reissite Booking.com is opgericht in Nederland, maar nu in Amerikaanse handen. Maar maaltijdbezorgplatform Just Eat Takeway en betalingsspecialist Adyen zijn Nederlandse beursgenoteerde miljardenbedrijven.

Nieuw in dit rijtje is een andere recente miljardair: betaaldienst Mollie. Eerder dit jaar kreeg Mollie (opgericht: 2005) een kapitaalinjectie van 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) van de Amerikaanse investeerder TCV. Interessant weetje: oprichter Adriaan Mol is mede-oprichter van MessageBird, maar niet meer betrokken bij de leiding van het bedrijf.

De kapitaalinjecties voor de nieuwe miljardairs Mollie en MessageBird laten zien dat er onder het oppervlakte van de economie meer gebeurt dan je misschien in crisistijd zou verwachten. De angst van sommige economen dat de steun van de overheid aan de ‘oude’ economie à la KLM toekomstige successen wegdrukt, lijkt niet gegrond. De afgelopen maanden staken beleggers bijvoorbeeld ook tientallen miljoenen expansiekapitaal in uiteenlopende bedrijven als fietsenbouwer VanMoof, fotonicakanshebber Smart Photonics en PeelPioneers, dat citrusschillen verwerkt tot etherische oliën en pulp.

Op de beurs net zo. Beleggers staken 400 miljoen euro in nieuwe aandelen van de expansieve Rotterdamse chemicaliëntransporteur IMCD voor een overname in India.

En ‘ons’ geld dan?

Aan de financiering van het hoge groeitempo van MessageBird, Mollie en de andere voorbeelden zit ook een paradoxale kant.

Nederland is de thuismarkt van grote pensioenfondsen en verzekeraars, samen goed voor zo’n 2.000 miljard euro beleggingskapitaal. Maar de bulk van het expansiekapitaal voor start-ups zoals MessageBird en Mollie komt van buitenlandse, vaak Amerikaanse investeerders. Dat was eerder bij Adyen ook zo.

Pensioenfondsen als ABP, Zorg & Welzijn en de fondsen in de metaalsector steken mondjesmaat wel geld in Nederlandse groeiers. Maar buitenlandse investeerders hebben één groot voordeel. Ze zijn opgericht door techondernemers of kunnen die kennis en ervaring mobiliseren om rappe groeiers een extra zet te geven.