Wetenschap blijft verlangen naar eenvoud

Het is in de wetenschap van oudsher goed gebruik om eenvoud te verkiezen boven een complexer model met dezelfde verklaringskracht. Maar waarom? Wat is er wenselijk aan eenvoud? Op het eerste gezicht is er juist géén reden om aan te nemen dat de wereld om ons heen eenvoudig is. Deskundigheid blijkt bijvoorbeeld uit gevoel voor nuance en complexiteit. Pas na jaren van onderwijs, proeven van bekwaamheid en vele uren onderzoek noemen we iemand hoogleraar – om ons vervolgens in talkshows te laten vertellen dat de werkelijkheid toch complexer is dan we dachten, genuanceerder ligt, en bovenal niet zo eenduidig is.

Maar als de wetenschappelijke praktijk ligt in het uitleggen van de complexiteit van onze wereld, waar komt dan die hang naar simpele verklaringen vandaan?

Is simpeler ook echt beter?

Dat idee van eenvoud als leidraad voor wetenschappelijke modelselectie wordt toegedicht aan de 14e-eeuwse Engelse theoloog en Franciscaner monnik William of Ockham, die in zijn Summa Logicae schreef ‘frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora’: het is zinloos met meer te doen wat ook met minder kan worden gedaan. Ockhams formulering staat tegenwoordig te boek als Ockham’s Razor , het scheermes van Ockham, en wordt in menig college wetenschapsfilosofie te berde gebracht. De gedachtegang ‘simpeler is beter’ is niet uniek voor Ockham, die de eenvoud van de natuur toekende aan de voorzienigheid Gods, maar is al terug te vinden in Aristoteles’ Analytica Posteriora anderhalf millennium eerder. Het verschijnt ook in verschillende varianten in de werken van baanbrekende wetenschappers als Galileo, Lavoisier, Einstein en Newton.

Blijft de vraag: maar waaróm is een eenvoudige verklaring beter dan een complexe?

Dat ligt er maar net aan wat je verstaat onder eenvoud, nuanceert Arianna Betti, als logicus en hoogleraar taalfilosofie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daar, aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), ontwikkelt Betti methoden om de oorsprong van wetenschappelijke ideeën te herleiden aan de hand van gedigitaliseerd bronmateriaal, een project waarvoor het team een VICI-beurs ontving.

„Enerzijds kun je eenvoud zien in termen van het aantal objecten, of aannames waarover een theorie handelt. Hoeveel dingen neem je aan? Waar bouw je je theorie uit op? Aan de andere kant kan een theorie eenvoudig zijn in de manier waarop je die onderdelen sámenstelt: hoe verhouden die bouwstenen zich tot elkaar, hoe construeer je die?” Dat verschil maakt dat een theorie die eenvoudig is wat betreft het aantal aannames, wat betreft samenstelling heel complex kan zijn, of omgekeerd. Neem talen: er bestaan grammaticaal eenvoudige talen die veel woorden en concepten omvatten, maar ook omgekeerd; talen met een ingewikkelde grammatica, maar een veel kleiner lexicon.

Er is wel praktisch nut aan eenvoud: „Eén reden waarom eenvoud de voorkeur geniet is dat je dan meer invloed hebt op de uitkomst van je experiment.” Simpelere theorieën zijn eenvoudiger te toetsen. Maar, gaat Betti verder, „de eenvoud hangt sterk samen met hoe algemeen een theorie is, op welk niveau de theorie zich bevindt.” Want: „uiteindelijk is het doel van de wetenschap niet om het particuliere te verklaren, maar om fenomenen te beschrijven die te generaliseren zijn.” Zo valt groepsgedrag op basis van individueel-psychologische gronden te verklaren, maar ook, meer geabstraheerd van het individu, op sociaal-culturele gronden. Het is dan maar de vraag wat dan nog ‘eenvoud’ betekent, en binnen welke context.

Foto Getty

Reductionisme

Dat de eenvoud van een theorie vaak ten dienste staat van het verklaren van het algemene, onderschrijft ook Henk de Regt, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Als we naar de moderne fysica kijken, zie je daar een idee van unificatie, in de zoektocht naar een Theorie van Alles die de vier natuurkrachten verenigt. Drie ervan – elektromagnetisme, elektrozwakke kracht en sterke kernkracht – zijn al verenigd in het standaardmodel. Die vierde, zwaartekracht, is dan hét probleem. Daarin zie je dat idee van eenvoud terugkomen: we willen eigenlijk dat de theorie ze alle vier omvat. Die eenvoud houdt verband met dat idee dat je unificatie nastreeft.”

Waarom vier op zichzelfstaande theorieën aanhouden als er één overkoepelend, simpeler verklaringsmodel kan bestaan? Die neiging tot unificatie is daarmee ook een reductie, vervolgt De Regt: „Het idee dat we de wereld kunnen terugbrengen tot een lager niveau, hoe we haar in stukjes kunnen knippen tot iets simpelers.”

Hoewel die houding volgens De Regt behulpzaam is bij het bedrijven van wetenschap, ziet hij ook gevaren. „Wetenschappers kunnen niet alleen maar zeggen: alles is verschillend, complex. Om de wereld te begrijpen moeten ze de wereld vereenvoudigen, maar het is de vraag tot welk niveau. Je ziet dat veel studenten in de natuurwetenschappen automatisch dat reductionistische meekrijgen. Maar als je de wereld reduceert tot een model, dan kan je bepaalde aspecten van die wereld uit het oog verliezen. Een model is per definitie een vereenvoudiging van de werkelijkheid.”

In zijn eigen werk verdedigt De Regt een andere opvatting van de rol van modelmatige kennis binnen de wetenschap. Het idee dat de wetenschap en haar modellen een ‘waar’ beeld van de wereld moeten geven is te rigide, volgens De Regt. Veel van onze modellen zijn bewezen onwaar, maar dienen toch een wetenschappelijk nut. Ze kunnen tonen wat zonder dat model lastig inzichtelijk is, zoals de voorstelling van de samenleving als lichaam, waarbij maatschappelijke fenomenen verklaard worden in termen van functionaliteit ten opzichte van het geheel. De samenleving is geen lichaam, maar wat interpretatie betreft kan een dergelijke analogie vruchtbaar blijken. De kennis die uit zulke modellen voortvloeit moet daarom gezien worden in termen van wetenschappelijk begrip, aldus De Regt. Dat begrip is meer dan alleen kennis van de waarheid: het bestaat vooral in de vaardigheid om die kennis te gebruiken en toe te passen.

Een (niet zo) simpele rechtvaardiging

Dat modeldenken is een stijlbreuk met Ockham, die zijn principe verkocht onder het idee dat eenvoud volgde uit hoe God de wereld geschapen had. Maar ook met Newton, die het punt verdedigde dat de natuur in zichzelf eenvoudig was. Zulke ‘metafysische’ opvattingen over hoe de wereld is doen denken dat een principe van eenvoud gerechtvaardigd kan worden vanuit het idee dat het waarschijnlijker is dat een simpeler model dichterbij de waarheid komt. Maar waarom?

„Waarheid is niet gradueel”, schrijft Elliot Sober, hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de universiteit Wisconsin-Madison en auteur van Ockham’s Razors: A User's Manual, in een mailwisseling. „Een model is een ware óf een onware afspiegeling van de werkelijkheid, maar het feit dat een model eenvoudig is bewijst niet de waarheid van het model.”

Die keuze voor eenvoud is begrijpelijk, maar lastig verdedigbaar, vult Alan Baker aan. Baker schreef het lemma over eenvoud in de Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hij is verbonden als hoogleraar filosofie aan het Swarthmore College in Pennsylvania. „Wanneer het goed toegepast wordt kan eenvoud hypothesen opleveren die dichterbij de waarheid komen. In die zin is eenvoud als methodologische leidraad een rationeel verdedigbaar principe. Verdedigen waaróm dat zo is, is daarentegen allesbehalve eenduidig.” Hoe zo’n ‘goede toepassing’ van eenvoud eruit moet zien is onderwerp van discussie, een discussie die bovendien sterk verschilt per wetenschappelijk veld.

Desgevraagd vertelt Betti dat de rechtvaardiging van eenvoudsprincipes veelal ligt in de praktische uitwerking van een theorie . „Eenvoud draagt bij aan de toekomstbestendigheid van een theorie, al valt dat lastig te voorspellen op voorhand. In de traditie is eenvoud vaak gebruikt om het aantal fouten dat in een theorie kan sluipen terug te dringen.”

Maar, vervolgt Betti, „dat valt of staat weer met op welk niveau we over eenvoud praten. Als eigenschap van theorieën is eenvoud in het algemeen vaak wenselijk, maar dat maakt niet dat theorieën per geval niet heel complex kunnen zijn. Die eenvoud hoeft niet ‘lokaal’ te zijn.” Zo is het idee van survival of the fittest in de evolutietheorie in algemene zin vruchtbaar als verklaringsmodel, maar niet toereikend om bijvoorbeeld het ontstaan van (nieuwe) genetische afwijkingen te verklaren.

Het is niet de kerntaak van de wetenschapper in het veld om de eenvoud van een theorie of haar aannames te rechtvaardigen, vindt Betti. Zijn of haar expertise en werkwijze bevindt zich op het ‘lokale’ niveau. Maar, gaat Betti verder, „die rechtvaardiging moet onderdeel zijn van een bredere methodologische reflectie, waarvan eenvoud slechts één aspect is.”

Die reflectie staat onder druk van het tempo waarin de wetenschap zich ontwikkelt. „Het is niet zo dat de snelheid van de wetenschap iets slechts is, maar het kan in de weg staan van bewuste reflectie op de fundamentele aannames die je doet als wetenschapper. We zouden best eens wat meer aan slow science kunnen doen.”

3 voorbeelden van wetenschappelijke eenvoud Het periodiek systeem der elementen is een treffend voorbeeld van een zichtbaar eenvoudig model in de natuurwetenschappen. Ordelijk verdeeld aan de hand van ‘atomisch getal’ – het aantal neutronen per element – en de soortelijke massa, inventariseert de tabel de elementen. Waar de categorisering aanvankelijk gaten bevatte om ruimte te laten voor nog te ontdekken elementen, gaan er nu stemmen op om de classificering niet langer te gebruiken. De notie van eenvoud vormt de grondslag van vele (zo niet alle) soorten statistiek. Niet alleen omdat de lijn die door een dataset getrokken wordt, altijd de kortst mogelijke is, en daarmee de kortste afstand tussen individuele datapunten en de lijn verklaart (een zogeheten ‘goede model fit’). Maar ook omdat iedere statistische aanname per definitie een foutmarge met zich meebrengt. Meer aannames betekent daarmee een grotere foutmarge, en dus is het zinvol zo min mogelijk aannames te doen indien onnodig. In de maatschappijwetenschappen komt eenvoud veelal terug in de vorm van (bijna axiomatische) aannames die ten grondslag liggen aan vaak complexe en uitgewerkte theorieën. Zo ligt aan conflictsociologische modellen het hegeliaanse idee van inherente (klasse)strijd ten grondslag. In functionalistische benaderingen – zoals het idee van de samenleving als lichaam – draait het om het idee dat de complexe sociale realiteit bestaat uit delen die functioneel zijn ten opzichte van elkaar. Een van de verklaringen voor criminaliteit is dan bijvoorbeeld dat disproportioneel gedrag de algemene groepsmoraal bestendigt.